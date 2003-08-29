از كميته داوران تقاضاي رسيدگي به نحوه قضاوت بازي استقلال با پاس را داريم

هاشم ساعدي معاون ورزشي و سخنگوي باشگاه استقلال در گفت و گو با خبرنگار "مهر" افزود: با توجه به اينكه ما بازيكنانمان را به طور كامل در اختيار نداشتيم و با بازيكناني چون اكبرپور، يزداني، شهبازيان و ... در اختيار ما نبودند بازي خوب و زيبايي را ارايه كرديم كه اميدوارم مورد پسند تماشاگران واقع شده باشد.

ساعدي در مورد نحوه قضاوت اين مسابقه گفت: با اكثر كارشناساني كه در اين مورد صحبت كرديم، نظر به آفسايد بودن گل دوم پاس داشتند و ما از كميته داوران فدراسيون فوتبال تقاضا داريم تا به اين امر رسيدگي كنند. اگر اين صحنه آفسايد نبوده، من از جانب باشگاه استقلال اعلام مي كنم كه بايد از داوري كه به درستي اين صحنه را تشخيص داده تقدير و تشكر كرد ولي اگر نبوده تقاضا داريم كه به نحو مقتضي به آن رسيدگي شود.

ساعدي افزود: من معتقدم بايد كار نظارت بر امر داوري ها انجام شود و حالا كه آغاز رقابتها است فرصت خوبي است تابا بررسي عملكرد اين عزيزان به كيفيت كار آن توجه شود. ما براي نظر و راي تمامي داوران احترام و ارزش ويژه قائليم و مي دانيم كه كميته داوران براي بهتر برگزار شدن مسابقه ها از هيچ كوششي دريغ نمي كند اما انتظار داريم اگر حقي پايمال مي شود و زحمات تيمي در نتيجه قضاوت نادرست داوري به هدرمي رود حتما به آن رسيدگي شود كه اين كار تنها با نظارت دقيق امكان پذير است.

سخنگوي باشگاه استقلال در مورد وضعيت علي منصوريان گفت: خوشبختانه صدمه زيادي به وي وارد نشده و با توجه به تعطيلي موقت ليگ او حتما به بازيهاي بعدي ما مي رسد، ضمن اينكه داريوش يزداني هم در صورت صلاحديد مربيان مي تواند از بازي آينده در تركيب تيم قرار بگيرد.

ساعدي در مورد آخرين وضعيت وحيد شمسايي هم گفت: متاسفانه او از مشاوران خوبي بهره نمي گيرد و بارها در آستانه عقد قرارداد آنها را زير پا گذاشته كه من فكر مي كنم باصحبتهاي كه با او داشته ايم، بتوانيم نظر مساعد او را با شرايط تازه باشگاه فراهم آوريم.

وي در پايان گفت: جا دارد در اينجا از بازي جوانمردانه تيم استقلال تشكر كنم كه بازيكنان پس از گل دوم به راي داور احترام گذاشتند و با اينكه اعتقاد كامل به آفسايد بودن گل داشتند با حركتي حرفه يي با قضيه كنار آمدند تا مشكلي در راه انجام بازي ايجاد نشود. پيشنهاد من به كميته داروان ليگ اين است كه هر هفته داوران برتر را مورد تشويق قرار دهند تا انگيزه اين عزيزان براي تلاش بيشتر مضاعف شود.