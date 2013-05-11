همایش "تاثیر صهیونیسم بر رسانه ها در عرصه بین الملل" در کوهدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش اولین نشست تخصصی در این زمینه بود که به همت دانشجویان کارشناسی روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر کوهدشت در سالن نمایش این مرکز برگزار شد.

جعفر جمشیدی رئیس هیئت موسس دانشگاه جامع علمی کاربردی کوهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این همایش را معرفی توطئه های رژیم صهیونیستی در فضای رسانه ای و ارائه راهکارهای مقابله با آن عنوان کرد.

وی گفت: حسن همایش هایی با این رویکرد علاوه بر روشنگری در مورد چهره ی پلید صهیونیسم و نقشه های شوم استکبار در قالب تهاجم فرهنگی، زمینه ترغیب و تشویق دانشجویان برای انجام تحقیقات در این زمینه را فراهم می کند.

بنابر این گزارش سعید جمشیدی از اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی کوهدشت در این همایش در سخنانی گفت: رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم فاسد و فاسق در دنیا شناخته شده است.

وی افزود: این رژیم برای رسیدن به مقاصد شوم خود از هیچگونه کوششی فروگذار نخواهد کرد و دراین راستا در قالب جنگ نرم از ابزار رسانه ای نهایت استفاده را خواهد برد که در این زمینه رسالت محققان، دانشجویان و فعالان رسانه ای برای مقابله با این توطئه ها خطیر است.