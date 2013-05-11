دومین جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه هیات اجرایی مرکزی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری به ریاست وزیر کشور و رئیس هیات اجرایی بعد از ظهر امروز در محل وزارت کشور برگزار شد.

بنا بر این گزارش در ابتدای این جلسه وزیر کشور و رئیس هیات اجرای مطالبی در خصوص روند ثبت‌نام نامزدها و آخرین آمار ثبت‌نام‌شدگان و همچنین مراحل و فرآیندهای اجرایی بعدی انتخابات بیان کردند و در ادامه در خصوص شیوه‌نامه وظیفه هیات اجرایی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

گفتنی است از دیگر موارد دستور کار امروز هیات اجرایی بررسی موارد مربوط به کمیسیون و بررسی تبلیغات انتخابات برای برخورداری یکسان نامزدها از امکانات دولتی بود که با حضور ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما به بحث و گفتگو گذاشته شد.