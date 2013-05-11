  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۴۴

دومین جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل شد

دومین جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل شد

دومین جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با حضور وزیر کشور و رئیس سازمان صدا و سیما برگزار و فرآیندهای اجرایی انتخابات و آخرین آمار ثبت نام شدگان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه هیات اجرایی مرکزی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری به ریاست وزیر کشور و رئیس هیات اجرایی بعد از ظهر امروز در محل وزارت کشور برگزار شد.

بنا بر این گزارش در ابتدای این جلسه وزیر کشور و رئیس هیات اجرای مطالبی در خصوص روند ثبت‌نام نامزدها و آخرین آمار ثبت‌نام‌شدگان و همچنین مراحل و فرآیندهای اجرایی بعدی انتخابات بیان کردند و  در ادامه در خصوص شیوه‌نامه وظیفه هیات اجرایی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

گفتنی است از دیگر موارد دستور کار امروز هیات اجرایی بررسی موارد مربوط به کمیسیون و بررسی تبلیغات انتخابات برای برخورداری یکسان نامزدها از امکانات دولتی بود که با حضور ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما به بحث و گفتگو گذاشته شد.

کد مطلب 2052410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه