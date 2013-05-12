همایش حضور حماسی در انتخابات در ملایر برگزار می شود

حجت الاسلام داود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ملایر با اشاره به اینکه حضور در انتخابات 24 خرداد امری مهم و سر نوشت ساز برای همه مردم است، افزود: در این راستا روحانیون شهرستان ملایر نیز آماده برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم در شهرستان هستند.

وی از برگزاری همایش حضور حماسی در انتخابات با حضور بیش از 500 نفر از روحانیون، زنان مبلغه، مربیان قرآنی، مسوولان موسسات قرآنی و مساجد، مداحان و غیره در سالن اداره ارشاد شهرستان ملایر در 22 اردیبهشت ماه خبر داد.

حجت الاسلام عباسی بیان کرد: اداره تبلیغات اسلامی ملایر همراه با سایر نهادها و ارگان ها برنامه ریزی خود را برای حضور حداکثری و پر شور مردم در انتخابات دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر همچنین بر لزوم بصیرت افزایی انتخاباتی توسط روحانیون برای اقشار مختلف جامعه نیز صحه گذاشت.

وی در پایان سخنانش گفت: سعی شده است با توجیه اقشار تاثیر گذار جامعه از جمله روحانیون و مبلغان برای حضور مردم در حماسه سیاسی انتخابات پیش رو، برنامه ریزی های لازم انجام شود تا شاهد برگزاری حماسه بزرگ سیاسی در 24 خرداد باشیم.