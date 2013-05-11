۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۵۷

همه آنهائی که قرار بود بیایند اما نیامدند/ از علی لاریجانی تا محمد خاتمی

  در حالی ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با حضور داوطلبین زیادی پایان یافت که بسیاری از افرادی که  اعلام کاندیداتوری و یا گمانه زنی‌ها از حضور آنها زیاد بود از حضور در ساختمان وزارت کشور انصراف دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری در حالی عصز امروز شنبه به پایان رسید که داوطلبین زیادی برای نامزدی در این رقابتها ثبت نام کردند در این بین کسانی بودند که قبل از شروع ثبت نام اعلام کاندیداتوری کرده بودند یا گمانه زنی های زیادی در مورد حضور آنها در انتخابات بود ولی در نهایت حاضر نشدند در ساختمان وزارت کشور حاضر شوند.

ردیف

نام

سمت

وضعیت اعلام کاندیداتوری

1

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

گمانه زنی رسانه ای

2

محمد خاتمی

رئیس جمهور  دولت های هفتم و هشتم

گمانه زنی رسانه ای

3

کمال خرازی

وزیر امور خارجه اصلاحات

گمانه زنی رسانه ای

4

مصطفی پور محمدی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور و یکی از اعضای ائتلاف 5 نفره جبهه پیروان

اعلام رسمی کاندیداتوری

5

محمد رضا باهنر

نائب رئیس مجلس و کاندیدا ائتلاف 5 نفره اصولگرایان

اعلام رسمی

6

غلامحسین الهام

سخنگوی دولت

گمانه زنی رسانه ای

7

یحیی آل اسحاق

از اعضای ائتلاف 5 گانه اصولگرایان

اعلام رسمی

8

علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجالس چهارم و پنجم

گمانه زنی رسانه ای

9

علی اکبر صالحی

وزیر امور خارجه

گمانه زنی رسانه ای

10

محمد نهاوندیان

عضو اتاق بازرگانی

 

11

حبیب الله عسگر اولادی

دبیر کل جمعیت رهپویان

گمانه زنی رسانه ای

12

آیت الله هاشمی شاهرودی

رئیس سابق قوه قضائیه

گمانه زنی رسانه ای

13

محسن مهر علیزاده

نامزد انتخابات 1384

اعلام رسمی

14

عزت الله ضرغامی

ضرغامی رئیس سازمان صدا

گمانه زنی رسانه ای

15

عباسعلی کدخدائی

سخنگوی شورای نگهبان

گمانه زنی رسانه ای

16

مجید انصاری

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

گمانه زنی رسانه ای

17

محسن هاشمی

مسئول سابق مترو تهران

گمانه زنی رسانه ای

18

داود دانش جعفری

وزیر دولت نهم

گمانه زنی رسانه ای

19

عبدالواحد موسوی لاری

وزیر کشور اصلاحات

گمانه زنی رسانه ای

20

محمد نبی حبیبی

دبیر کل موتلفه

گمانه زنی رسانه ای

21

لطف الله فروزنده

معاون رئیس جمهور

گمانه زنی رسانه ای

22

محمد علی نجفی

وزیر آموزش پرورش دولت اصلاحات

گمانه زنی رسانه ای

23

کامران دانشجو

وزیر علوم

گمانه زنی رسانه ای

24

عوض حیدر پور

عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

گمانه زنی رسانه ای

25

ارسلان فتحی پور

رئیس کمسیون اقتصادی مجلس

اعلام رسمی

26

نیکزاد

وزیر مسکن و راه‌سازی دولت

گمانه زنی رسانه ای

27

شمس الدین حسینی

وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی

گمانه زنی رسانه ای

28

پرویز فتاح

فتاح وزیر سابق دولت احمدی نژاد

گمانه زنی رسانه ای

29

مهدی چمران

رئیس شورای شهر تهران

گمانه زنی رسانه ای

30

آیت الله مهدوی کنی

رئیس مجلس خبرگان

گمانه زنی رسانه ای

31

احمد توکلی

از نامزد های انتخابات سال 1382 و عضو فعلی مجلس

گمانه زنی رسانه ای

32

مصطفی محمد نجار

وزیر کشور

گمانه زنی رسانه ای

33

سردار وحیدی

وزیر دفاع

گمانه زنی رسانه ای

34

غلامحسین محسنی اژه‌ای

دادستان کل کشور

گمانه زنی رسانه ای

35

کاظم جلالی

نماینده مجلس

گمانه زنی رسانه ای

36

حمیدرضا حاجی بابائی

وزیر آموزش پرورش

گمانه زنی رسانه ای

37

محمد حسین صفار هرندی

وزیر فرهنگ دولت نهم

گمانه زنی رسانه ای

38

عباس عبدی

تئوریسین اصلاحات

گمانه زنی رسانه ای
 

از جمله افرادی بودند که یا اعلام کاندیداتوری کرده بودند یا گمانه زنی‌ها در مورد حضور آنها به عنوان نامزد انتخاباتی بسیار زیاد بود ولی در نهایت حاضر نشدند به ساختمان وزارت کشور بروند و ثبت نام کنند.

 

 

