مشایی : انتخابات بعدی ، زیباتر از همه انتخابات گذشته خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، حدود یک ماه تا یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و این در حالی است که اخبار موثق و غیر موثق حول این انتخابات و کاندیداهای احتمالی آن هر روز در رسانه های کشور منتشر می شود. خبرگزاری مهر برخی از مهمترین این اخبار را به صورت روزانه منتشر می کند.

محسن هاشمی : از سخنان پدرم درباره مشورت با رهبر انقلاب سوء برداشت شد

تسنیم : محسن هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ضمن انتقاد از برخی سوءاستفاده‌هایی که از سخنان پدرش درباره صحبت با مقام معظم رهبری درباره کاندیداتوری صورت می‌گیرد، تأکید کرد: برخی‌ها با این نحو سوءاستفاده به دنبال آن هستند که نیامدن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات را به رهبر معظم انقلاب منصوب کرده و ایشان را عامل عدم کاندیداتوری پدرم معرفی کنند.



وی تأکید کرد: حرف دقیق آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این باره آن است که "اگر به جمع بندی برسم و بر اساس ارزیابی‌هایم تصمیم بگیرم که در انتخابات کاندیدا شوم، آنموقع مانند برخی دیگر از داوطلبان که با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند، با ایشان دیدار خواهم کرد.

هر کس از خانواده اش قهر می کند برای ثبت نام به وزارت کشور می رود

خبر آنلاین : منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تعدد نامزدهای حضور در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: علت اصلی این موضوع ضعف قانون است و سال گذشته اجازه ندادند مجلس ویژگی های نامزد ریاست جمهوری را مشخص کند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان این که بسیاری از افراد برای تمسخر مردم ایران در انتخابات ثبت نام می کنند، افزود: تنها راه جلوگیری از ثبت نام گسترده افراد این بود که حدود 200 نفر از اساتید دانشگاه و روحانیون را برای تایید افراد پیش از ثبت نام معرفی می کردیم و دیگر شاهد چنین اتفاق هایی نبودیم.



حقیقت پور با بیان این که خیلی از این ثبت نام ها قابل محاکمه است، تصریح کرد: هم اکنون هر فردی که از خانواده خود قهر می کند برای ثبت نام در انتخابات به وزارت کشور می رود و البته برخی هم برای تولید خوراک رسانه های بیگانه در انتخابات حاضر می شوند.

اعلام رنگ انتخاباتی باعث قرار گرفتن مردم در برابر یکدیگر می شود

نسیم : امیرحسین قاضی‌زاده سخنگوی جبهه پایداری با اشاره به اینکه رنگ انتخاباتی جبهه پایداری، پرچم جمهوری اسلامی است گفت : اعلام رنگ انتخاباتی از سوی کاندیداها موجب فاصله انداختن بین ملت و قرار دادن آنها برابر یکدیگر است، این کار برگرفته از فرهنگ لیبرال و پشت پرده آن دامن زدن به اختلافات است .

وی افزود: افرادی که رنگ‌هایی را برای خود تعریف کرده‌اند باید مواظب باشند که با استفاده از این مدل غربی، به لحاظ اخلاقی و اسلامی مشکل و پیامدهای نامطلوبی را برای مردم به ارمغان نیاورند. افرادی که خواهان خدمت خالصانه هستند باید بدون حاشیه‌سازی عمل کنند نه آنکه بر اساس مدل‌های بیگانگان عمل کنند.



آلوده کردن ساحت علما به مسائل جناحی بدعتی نادرست است

فارس : حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به ادعای دعوت دو تن از مراجع از هاشمی برای حضور در انتخابات و تکذیب این ادعا اظهار داشت: نسبت دروغ‌ دادن به هر فردی خلاف شرع، اتهام و گناه محسوب می‌شود.



وی با بیان اینکه ساحت علما را نباید به مسائل جناحی و اختلافی آلوده کرد، افزود: مراجع تقلید انسان‌های شامل و وافی هستند و همگان برای آنها احترامی خاص قائل هستند.

مشایی تست اعتیاد داد

مشرق : در جلسه خبرنگاران و وبلاگ نویسان حامی دولت که با حضور اسفندیار رحیم مشایی در سالن کاخ سعد آباد برگزار شد وی خطاب به حاضران گفت: "من امروز کسالت داشتم و برای چکاپ به بیمارستان رفتم و تست اعتیاد هم دادم تا برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری مشکلی نداشته باشم!

مشایی در این جلسه همچنین در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید انتقادی به دکتر احمدی‌نژاد بکنید چه می‌گویید؟ گفت: اگر بخواهم انتقاد کنم این است که آقای احمدی‌نژاد از بس از من تعریف کرد پدر مرا درآورد.

مشایی : انتخابات بعدی ، زیباتر از همه انتخابات گذشته خواهد بود

روزنامه ایران : اسفندیار رحیم مشایی با اشاره به اینکه مدتی است پدربزرگ شده گفت : خداوند یک نوه دختر نصیب کرد که نوه مشترک بنده و آقای احمدی نژاد هست . نامش زهرا و هم کنون 9 ماهه است .

مشایی با تاکید براینکه در اسلام پوشش خاصی نداریم افزود: ممکن است کسی کاملا یک حدودی را رعایت نکند . بعضی ها فکر می کنند این ها مخالف انقلاب اند یا مخالف اسلام اند . من این را قبول ندارم . من با این ها بوده ام ، دیده ام ، شنیده ام ؛ هنرمندان ایمان بسیار عمیق و باوزرهای بسیار دقیقی به ارزش های این جامعه دارند .

وی در واکنش به اینکه به شما می گویند جریان انحرافی البته انحراف از چپ و راست و انحراف از شیطان ، گفت : این جوری که خیلی منحرفم . کسانی هستند که به جای اثبات خودشان ، دیگران را نفی می کنند . اینها هیچ وقت نتیجه درستی نمی گیرند .آنها یک حقیقت را پنهان می کنند و آن ضعف های فکری خودشان است .

مشایی درباره اینکه مردم در انتخبات یازدهم چه رفتاری از خود نشان می هند گفت : آن رفتاری که از ملت بزرگ ایران انتظار می رود . من همیشه رفتار مردم در انتخابات را زیبا دیده ام و فکر می کنم که انتخابات بعدی ، زیباتر از همه انتخابات گذشته خواهد بود .



باهنر : من به احمدی نژاد گفتم شرکت های نفتی را به برخی بدهد

روزنامه ایران : محمدرضا باهنر درباره سخنان اخير رئيس جمهور كه گفته بود: آقايي آمد نزد من و به من گفت دو شركت نفتي به برخي احزاب بده تا انقلاب حفظ شود، تصريح كرده: ببينيد من اعتقادي داشتم و با آقاي احمدي‌نژاد صحبتي كردم همان اوايل و گفتم بالاخره شما كه مي‌خواهيد خصوصي كنيد و شايد بيش از 100 ميليارد تومان بنگاه‌هاي اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار كنيد بالاخره بخشي از اينها بايد جاهايي برود كه آدم به اينها اعتماد داشته باشد كه آن‌هايي كه اين‌ها را تحويل مي‌گيرند به اصطلاح اگر گوشتش را هم مي‌خورند، استخوانش را دور نيندازند. من اتفاقاً برايش پيشنهاد مشخصي دادم و گفتم سهام آن را به سه دسته تقسيم كن. يك دسته را بده به پرسنل فعلي پتروپارس. يك گروه را هم بده به مديران سطح بالاي نفتي ما بعد از انقلاب و يك بخشي را هم بده به نفتي‌هاي ما در سطح دنيا. ما هم‌اكنون در دنيا ايراني‌هاي بسيار مجرب و ماهري در زمينه نفت داريم كه در امريكا، كانادا و اروپا هستند. اين خودش جاذبه‌اي ايجاد مي‌كند. چون اين‌ها ايراني هستند و به ايران هم علاقه‌مندند.



