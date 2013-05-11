اصلی ترین مشکل در بخش کشاورزی استفاده نامناسب از آب/لزوم اجرای طرح های تجمیع آب

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جاوید عربشاهی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل مركز رشد فناوری اظهار كرد: یکی از بهترین روش های مقابله با این مشکل اجرای طرح های تجمیع آب است.

مدیر مرکز رشد فناوری گناباد افزود: کمیته مدیریت و ارتقاء کیفیت مرکز رشد تا کنون بیش از سی بار تشکیل جلسه داده است که در مهمترین فعالیت های آن، با بررسی تخصصی مراکز صنعتی فعال شهرستان گناباد، راه های موجود برای افزایش کارایی و بهره وری اثربخش آن ها مورد تحقیق قرار گرفت که در صورت تمایل مراکز صنعتی این روش ها توسط کمیته و مرکز رشد، برایشان اجرایی خواهد شد.

عربشاهی افزود: با بررسی های فراوانیكه در بخش کشاورزی انجام شد مشخص شد یکی از اصلی ترین مشکلات ما در این حوزه عدم استفاده صحیح و بهینه از آب است که یکی از بهترین روش های مقابله با این مشکل اجرای طرح های تجمیع آب است.

وی گفت: در مسیر مدل توسعه درونگرا، شناسایی مزایای نسبی روستاهای منطقه، با شناسایی فرصت ها و حرکت به سمت آن ها می تواند نهایتا در رسیدن به توسعه ای پایدار کمک شایانی کند.

مدیر مرکز رشد فناوری گناباد اظهار کرد: طی ماه گذشته، در کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان، با توجه به احساس خلاءهایی متفاوت از جمله حمایت از پایان نامه های دانشجویی موفق با پیشهاد مركز و با تأیید فرمانداری کمیته جدیدی در زیر مجموعه این کارگروه با نام کمیته تحقیقات و فناوری تشکیل شد که ریاست آن بر عهده فرماندار شهرستان است، دبیرخانه آن در مرکز رشد فناوری قرار داشته و مسئولین دانشگاه ها و سایر مراکز مرتبط با این موضوع نیز در آن عضو هستند.

عربشاهی افزود: در نخستین جلسه این کمیته که با حضور تمامی اعضا، به میزبانی مرکز رشد برگزار شد، چندین مصوبه صورت گرفت که حمایت از پایان نامه های موفق دانشجویی که دارای قابلیت تجاری سازی هستند، راه اندازی شبکه همکار آزمایشگاه های فعال شهرستان، تلاش در جهت شناسایی و معرفی افراد خلاق و صاحب ایده به مرکز رشد، گرفتن اولویت های کاری و نیازهای منطقه از دستگاه های مختلف مربوطه، و راه اندازی دفاتر تخصصی مشاوره شغلی در دانشگاه ها، از مهمترین این مصوبه ها بود.

وي با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت نام افراد تحصیل کرده جویای کار نيز گفت: تا کنون حدود 102 نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که به طور تصادفی و به شکل گروه هایی 20 نفره از آن ها دعوت به عمل آورده می شود و در نشستی صمیمی، ضمن آشنایی با قابلیت ها و توانایی های هر کدام، در جهت رفع مشکل آن ها با حضور مشاوران متخصص، گام برداشته می شود.