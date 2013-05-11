به گزارش خبرگزاری مهر، مجیدرضا لطیفی در مراسم کلنگ زنی پایگاه امداد جاده‌ای بیرجند، حضور به موقع امدادگران و نجاتگران هلال احمر را در تمامی صحنه‌ ها مهم و ضروری دانست و اظهار کرد: امدادگران و نجاتگران هلال احمر برای خدمت به مردم همیشه آماده هستند.

وی بحث آموزش را در جمعیت هلال احمر مهم برشمرد و گفت: جمعیت هلال احمر در راستای ترویج فرهنگ خودامدادی و تحقق شعار هر خانواده یک امدادگر آموزش‌های لازم را به عموم مردم می دهد.

سرپرست جمیعت هلال احمر بیرجند به حضور جوانان در جمعیت هلال احمر اشاره کرد و افزود: شهدا الگوی واقعی جامعه و افراد در خدمت‌رسانی انسان‌دوستانه به مردم هستند و جوانان و داوطلبان امدادگر با تأسی از شهدا، تخصص و مهارت خود را در اختیار ملت قرار می‌ دهند.

لطیفی با اشاره به اینکه این پایگاه در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع ساخته می شود، ادامه داد: پایگاه امداد جاده ای هلال احمر بیرجند 218 متر مربع زیربنا دارد پیش بینی می شود با اعتباری بالغ بر 170 میلیون تومان در هفته دولت به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر به منظور آموزش همگانی، آشنایی مردم با بلایای طبیعی و چگونگی مقابله با آن با طرح نشان نقطه امن در زلزله که در کشور به ثبت رسیده، عموم جامعه را با آموزش صحیح در برابر خطرها به هنگام وقوع بلایای طبیعی آشنا می‌کند.