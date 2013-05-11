گسترش و نهادینه شدن ورزشهای پهلوانی در کشور نیازمند برنامه ریزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر، در مسابقات کشتی باچوخه جام شهید بابا محمد رستمی با اشاره به ظرفیت های ارزشمند و درخور توجه خراسان رضوی در عرصه ورزش و این که این دیار کهن همواره خاستگاه پهلوانان و غیور مردان بوده است، اظهار کرد: مدیریت استان در توسعه ورزش نگاه آمایشی دارد.

استاندارخراسان رضوی بیان کرد: برخی شهرستان های خراسان رضوی در رشته های مختلف ورزشی ظرفیت های ویژه دارند، از جمله قوچان که در زمینه کشتی با چوخه می تواند در کشور سرآمد باشد.

فروزان مهر با اشاره به سابقه کشتی با چوخه در استان افزود: با هدف ارتقای سطح این ورزش کهن در شهرستان و استان، همچون گذشته حمایت های لازم صورت خواهد گرفت.

وی ثبت جهانی رشته کشتی با چوخه را فرصت مغتنمی برای معرفی ورزش های آیینی و سنتی کشورمان به دنیا دانست.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ترویج روحیه پهلوانی در بین عموم ورزشکاران گفت: جوانان برومند و ورزش دوست استان باید با تاسی به سیره مقتدای خود حضرت علی (ع)، در عرصه ورزش همچون سایر عرصه ها افتخارآفرین باشند.

شایان ذکر است این دروه از مسابقات با حضور 150 چوخه کار از استان های مختلف کشور در پنج وزن 90,80,70,60 کیلوگرم و سنگین وزن با حضور بیش از 30 هزار تماشاگر در روستای رهورد قوچان برگزار شد، تیم های ثامن الحجج سبزوار و قوچان به ترتیب اول و دوم شدند.

همزمان با این مراسم، خانه کشتی شهر قوچان توسط استاندار خراسان رضوی کلنگ زنی شد.