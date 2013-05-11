تکذیب انتشار اسامی رد صلاحیت شدگان داوطلبین عضویت در شورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر ، هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا استان تهران با تکذیب انتشار اسامی رد صلاحیت شدگان دواطلبین عضویت در شوراهای اسلامی استان تهران تاکید کرد: تا بحال هیچ یک از اسامی تایید یا رد صلاحیت شدگان دواطلبین عضویت در شوراهای اسلامی استان تهران را منتشر نکرده و هرگونه اظهار نظر و انتساب اخبار به این هیات کذب می باشد و چنانچه هر یک از دواطلبان در این خصوص شکایتی داشته باشند از سوی این هیات قابل پیگیری است .

لازم به ذکر است رسانه ها باید رسالت خود را همانا صداقت و تقوا در گفتار بوده را رعایت نموده و مانع از تشویشاذهان عمومی گردند.