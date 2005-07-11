سرنخ هاي مهمي درمورد ترور خبرنگار لبناني كشف شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، نجيب ميقاتي نخست وزيرمستعفي لبنان درگفتگو با شبكه خبري العربيه اعلام كرد:دادگاه لبنان سرنخهاي اساسي درمورد ترورسمير قصير خبرنگار لبناني كه در ژوئن گذشته در بيروت ترور شد بدست آورده است .

وي شب گذشته همچنين به اين شبكه خبري گفت: چندين سرنخ اساسي وجود دارد كه پيگيري خواهد شد و ما خيلي زود جزييات اين جنايت را افشا خواهيم كرد.

سمير قصير خبرنگار لبناني كه مليت فرانسوي دارد دوم ژوئن گذشته بر اثر انفجار بمبي كه درداخل خودروش درمنطقه مسيحي نشين الاشرفيه در بيروت كارگذاشته شده بود، كشته شد.

پس از اين حادثه دادگاه فرانسه دراقدامي خودسرانه اقدام به گشودن پرونده ترورشخصيت هاي لبناني يكي پس از ديگري كرد.

دادستان كل پاريس روز جمعه ادعا كرده كه يك فرد ناشناس با موافقت مخالفان سوريه اقدام به ترورخبرنگار لبناني نموده است .

جيزيل خوري همسرسمير قصير جمعه اعلام كرد كه قاضي بازپرس فرانسوي متخصص در امور مبارزه با تروريسم قصد دارد به زودي وارد بيروت شود.

وي دولت هاي سوريه و لبنان رامسئول ترورهسرش معرفي كرد ودرهمان حال نسبت به روند تحقيق درلبنان ابراز نارضايتي نمود.

فرانسه كه هميشه درامور داخلي لبنان مداخله مي كند اخيرا براي تحقيق درمورد جزييات ترورهاي شخصيت هاي لبناني يك تيم از كارشناسان جنايي به بيروت اعزام كرده است .