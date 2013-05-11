ذوالنور:اگر خاتمی و هاشمی دلشان برای نظام می سوزد دستشان را می بوسم/ زیباکلام: اصلاح طلبی به ادعای افراد نیست

به گزارش خبرنگار مهر از کرج، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور بعد از ظهر شنبه در ششمین نشست از سلسله نشست های "آگاهی برای حماسه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد" که به همت بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشگاه آزاد کرج در سالن مرکزی این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: هاشمی اعلام می کند در صورت عدم مخالفت رهبری می آیم من این را شگرد و زیرکی سیاسی می دانم.

وی ادامه داد: هاشمی از قبل برنامه ریزی و فضا سازی می کند که آمدنش با موافقت رهبری بوده است اما اگر می دانست رای دارد همانند دوره های گذشته بی برو برگرد می آمد ثبت نام می کرد.

جانشین سابق نماینده ولی‌ فقیه در سپاه افزود: هاشمی هم اکنون بر این باور است که رای ندارد به خاطر همین برای انتخابات ریاست جمهوری نمی آید.

ذوالنور تصریح کرد: هاشمی منتظر این است که دیگران از وی دعوت کند و مهدی و محمد هاشمی با تعابیری همین امر را گفته اند ولی اگر علما از هاشمی بخواهد احساس تکلیف می کند و به صحنه می آید.

جانشین سابق نماینده ولی‌ فقیه در سپاه ادامه داد: آقای خاتمی اگر می دانست رای لازم را دارد و اینکه اگر رد صلاحیت شود جامعه به حمایت از او بلند می شود تردیدی در آمدن نمی کرد.

وی اظهار داشت: اگر احمدی نژاد را نقد می کنیم بر اساس تابلو گفتمان نقد می کنیم چون احمدی نژاد پشت فرمان انقلاب نشست که به جای اینکه از اتوبان از کرج به تهران برود از شهریار و مسیر انحرافی رفت و هزینه را بالا برد.

به حمایت از احمدی نژاد افتخار می کنیم

جانشین سابق نماینده ولی‌ فقیه در سپاه گفت: اگرموسوی رئیس جمهور می شد اگر قصد سفر از کرج به تهران را داشت از قزوین سر در می آورد. امروزه پشیمان نیستیم از احمدی نژاد حمایت کردیم ولی احمدی نژاد از اصول انقلاب فاصله گرفت و به این حمایتمان از احمدی نژاد افتخار می کنیم.

دست خاتمی و هاشمی را می بوسم

ذوالنور افزود: اگر خاتمی و هاشمی دلشان برای نظام می سوزد دستشان را می بوسم که برای ما این ارزش ها مهم است.

وی با بیان اینکه شعار اصلاح طلبان برای برنامه هسته ای کج دار و بریز و پاک کردن صورت مسئله بوده است، اضافه کرد: مراکز راهبردی که اسرائیل و غرب در اختیار دارند موضوع زوال ایران را هدف قرار داده اند.

جانشین سابق نماینده ولی‌ فقیه در سپاه در خصوص اینکه برخی ها موافق ادامه برنامه هسته ای ایران نیستند، گفت: آیا از تکرار تاریخ نباید درس بگیریم، برای صنعت نفت هم همین مسئله بود، دقیقاً تاریخ در حال تکرار است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه پرتو درمانی و تشخیص بی نیاز به بحث هسته ای نیستیم، افزود: امروز تومور کوچکتر از نیم میلی متری با علم هسته ای قابل درمان است، عمل هایی که با پزشکی مدرن ممکن است چند ساعت طول بکشد با عمل هسته ای در کوتاه ترین زمان انجام می شود، بسیاری از سرطان ها و بیماری ها سندرم، کم خونی، التهابات مفصلی در عرصه پزشکی هسته ای قابل درمان است.

ذوالنور افزود: امروز در عرصه هسته ای، کشف سفره آب زیر زمینی و اصلاح و غنی بذر امکان پذیر است و امروز با فعالیت ژنتیکی در ساقه برنج با موضوع هسته ای حل کرده ایم.

وی تصریح کرد: تا چه مدتی می توان مواد غذایی را نگهداری کرد، با اشعه گاما و گند زدایی در غذایی می توان زمان نگهداری آن را افزایش داد.

وی با بیان اینکه گفتمان اصولگرایی تمام قد در برابر هاشمی نبوده است، اضافه کرد: بلکه گفتمان اصولگرایی مستقل و با اجزای، اصول و چارت خودش بود و اگر افرادی را مورد نقد قرار می داد بر اساس اصل گفتمان و بر مبنای گفتمان اصولگرایی بود ولی بنده باور ندارم آنچه که اجرا شد در راستای همان گفتمان و قواعد بوده بلکه یک انحراف از آن گفتمان در مسیر دولت مشاهده کردیم.

جانشین سابق نماینده ولی‌ فقیه در سپاه ادامه داد: مثلا گفتمان عدالت خواهی، ارزش گرایی، شایسته سالاری مطرح شد ولی در عمل ما عبور جدی از آن مشاهده کردیم.

وی اظهار داشت: عدالت محوری، ارزش گرایی، به مردم توجه کردن، درد مردم را دانستن و ولایتمداری از شاخص های گفتمان اصولگرایی است که در عرصه عمل از برخی از آنها عبور شده است.

ذوالنور تصریح کرد: سئوال بنده از زیبا کلام این است که این افرادی که در انتخابات حضور دارند مگر اصلاح طلب نیستند؟ مصداق اصلاح طلبی را ذکر کنید که اگر چه کسانی بیایند، اصلاح طلبان حضور پیدا کرده اند و راس اصلاح طلبی را چه کسی می دانید؟

وی اظهار داشت: اگر خاتمی اصلاح طلب است آقای زیبا کلام اقداماتی از کارهای وی را به عنوان رهبر اصلاح طلب ذکر کنند.

جانشین سابق نماینده ولی‌ فقیه در سپاه ادامه داد: اگر می خواهیم هر کسی می آید بگوییم که اصلاح طلب نیست چه کسی اصلاح طلب است که هم اکنون نیامده است.

وی با بیان اینکه زیبا کلام بیان فرموده اند در جامعه دموکراتیک یکی از شاخصه هاش آزادی اندیشه است آیا اندیشه های دیگر دارند که به هر حال از جیب نظام دایر می شود؟ اگر آزادی اندیشه در جامعه نیست بفرمایند چه چیزی دیگر باید بگویند؟

ذوالنور ادامه داد: آقای زیبا کلام اگر قبل از انقلاب یا اگر در غرب بودید آیا می توانستید اینگونه حرف بزنید؟ بنابراین بفرمایند آزادی اندیشه چیست که نمی توانند بگویند؟

وی تصریح کرد: امروز در غرب مشاهده می کنید عده ای جایی را آتش نزده اند و مشکلی ایجاد نکرده اند در قالب جنبش رفاه خواهی و وال استریت مورد هجوم باتوم قرار می گیرند.

جانشین سابق نماینده ولی‌ فقیه در سپاه ادامه داد: آقای اراکی نماینده ولی فقیه در انگلستان بودند پیام رهبری را در یکی نشریات قصد داشتند منتشر کنند که آخرش مجبور شد به هفته نامه محلی با تیراژ پایین و 11 برابر قیمت روزنامه پر تیراژ چاپ کند و سپس درب آن هفته نامه را بستند.

ذوالنور گفت: دانمشندی که همه دنیا می شناسنش درباره هولوکاست صحبت کرد زندانی اش کردند، آیا این آزادی بیان و اندیشه است؟

جانشین سابق نماینده ولی‌ فقیه در سپاه افزود: در زمان دوره اصلاحات آقای زیبا کلام می گفتند که جامعه هاشمی را به خوبی نشناخته اید و به وی جفا شده است و سیبل های اصلاح طلبان هاشمی بود و هم اکنون اگر هاشمی در انتخابات شرکت کند به عنوان اصلاح طلب است.

زیباکلام: اصلاح طلبی ادعای افراد نیست بلکه تلاش هایی است که در جهت تحقق دموکراسی کرده اند

صادق زیبا کلام بعد از ظهر شنبه در ششمین نشست از سلسله نشست های "آگاهی برای حماسه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد" که در سالن مرکزی دانشگاه آزاد کرج برگزار شد، با انتقاد از اینکه برخی ها می گویند خاتمی گفته بیشتر از 20 درصد رای دارم و طرفداری در جامعه ندارم، اظهار داشت: اصولگران چهار سال است که مدام می گویند اصلاح طلبان حنایشان رنگی ندارد ولی چرا از حضور اصلاح طلبان احساس ترس دارند.

استاد دانشگاه و فعال سیاسی با اشاره به گفته های ذالنور جانشین سابق نماینده ولی‌ فقیه در سپاه ادامه داد: خاتمی اصلاً از این باکی ندارد که رای بیاورد یا نیاورد، ای کاش خاتمی می توانست حضور پیدا کند آن موقع می توانستید مشاهده کنید رای می آورد یا خیر؟

زیبا کلام با بیان اینکه دو شیوه تفکر در مورد این موضوع است، گفت: اینکه خاتمی 99 درصد رد صلاحیت می شود، حجت الاسلام جنتی دبیر شورای نگهبان گفته شده خاتمی باید توبه کند، حالا معلوم نیست توبه اش مورد قبول واقع شود یا خیر؟

وی ادامه داد: علت اینکه خاتمی در انتخابات شرکت نمی کند این نیست که می ترسد رد صلاحیت شود بلکه به نظر من خاتمی باید شرکت کند و رد صلاحیت شود تا ایران و جهان ببیند وضعیت اصلاح طلبان در ایران چگونه است.

وی با بیان اینکه چرا هاشمی آمدن خودش را به رهبری گره زده است؟ اضافه کرد: مسئله به این سادگی نیست هاشمی نگفته که رهبری با آمدن من موافقت کند بلکه گفته اند در صورتی می آیم که رهبری با آمدنم مخالفت نداشته باشد و وی سیاسی کاری نمی کنند.

زیبا کلام ادامه داد: بحثی برای اولین بار در اسفند سال 90 در انتخابات مجلس مطرح شد که آیا اصلاح طلبان حضور دارند یا خیر؟ اطلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم حضور نداشتند و از هیچ نامزد مشخصی پشتیبانی نکردند.

استاد دانشگاه و فعال سیاسی ادامه داد: عارف، روحانی، کواکبیان به عنوان اصلاح طلب یا نزدیک به اطلاح طلب ادعای حضور دارند ولی هنوز زود است که بگوییم اصلاح طلبان در انتخابات حضور دارند یا خیر؟

وی با بیان اینکه اصلاح طلبی انحصار به هیچ تشکلی ندارد و همانند کارت عضویت نیست که داشته باشند یا خیر؟، اضافه کرد: اصلاح طلبی در شرایط امروز ایران چیست؟ و اصلاح طلب چه کاری می خواهند انجام دهند؟ بنده متعقدم اصلاح طلبی یعنی دموکراسی خواهی در شرایط موجود ایران است.

استاد دانشگاه و فعال سیاسی افزود: دموکراسی به معنی آزادی بیان و برخورداری از آزادی اندیشه و انتخابات آزاد است بنابراین دموکراسی اصلاح طلبی را معنی می کند و اصلاح طلبان به دنبال دموکراسی خواهی در ایران هستند و خواهان گسترش این کمیاب در جامعه ما هستند.

زیبا کلام ادامه داد: هر فردی که به دنبال این آرمان ها باشد می توان گفت که فرد اصلاح طلب است و هر فردی که دنبال آن نباشد اصلاح طلب نیست.

وی گفت: افرادی که خود را اصلاح طلب می دانند از 22 خرداد 88 تا به امروز در این سه سال و 11 ماه برای دموکراسی چه کاری کرده اند؟

استاد دانشگاه و فعال سیاسی اظهار داشت: در این مدت روزنامه هایی بسته شدند و ستار نامی آنگونه شدند بنابراین متر سنجش اصلاح طلبی ادعای افراد نیست بلکه گذشته و تلاش هایی است که در جهت تحقق دموکراسی در جامعه کرده اند.

وی افزود: درست است که اصلاح طلبی کارت عضویت ندارد و باشگاه و کلوپ ندارد که بگوییم چه فردی عضو آن است ولی اینقدر هم بی در و پیکر نیست که هر کسی ادعای اصلاح طلبی کند.

زیبا کلام اظهار داشت: کسانی می توانند خود را اصلاح طلب بدانند که تلاشی در جهت گسترش دموکراسی در جامعه کنند.

استاد دانشگاه و فعال سیاسی تصریح کرد: معلوم نیست آیا اصلاح طلبان در انتخابات شرکت خواهند کرد در مرحله ثبت نام، خیلی از افراد آمده اند ضمن اینکه جریان اصلاح طلب یک تشکل سازمان یافته و مشخص نیست ولی در عین حال اینگونه نیست که هر کسی بگوید بنده اصلاح طلب هستم.

وی ادامه داد: بنده بحثم در جریان انتخابات مجلس این بود که جامعه هیچ یک از افراد شرکت کننده که به عنوان اصلاح طلب شرکت کرده بودند را به عنوان اصلاح طلب نمی شناسد و در انتخابات هم رای نیاوردند و نمونه آن کواکبیان در منطقه خودش در سمنان نتوانست رای بیاورد.

استاد دانشگاه و فعال سیاسی افزود: اصلاح طلبان یا خودشان در انتخابات حضور پیدا می کنند یا فردی را به عنوان نماینده معرفی می کنند.

زیبا کلام تصریح کرد: اصلاح طلبان در انتخابات مجلس گفتند از هیچ نامزد خاصی حمایت نمی کنیم اگر این اتفاق در این انتخابات بیافتد و علنی اعلام شود فردی از اصلاح طلبان نامزد شود، نامزد فردی است.

استاد دانشگاه و فعال سیاسی اظهار داشت: بردن نام خاتمی به دستور شورای عالی امنیت ملی در خیلی از رسانه ها ممنوع است.

وی تصریح کرد: اصولگران در این قضایای احمدی نژاد دخیل هستند، همان کسانی که دور سر احمدی نژاد هاله نور دیدند و سفرهای استان ها را بر سر هاشمی و خاتمی کوبیند و گفتند که آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دانتان پاره شود حالا همه از احمدی نژاد انتقاد می کنند مردم می داند اصولگرایان، مجلس و ... چقدر در این موضوع مقصر بوده اند، برخی ها جوری صحبت می کند که انگار در این مملکت نبوده اند.

استاد دانشگاه و فعال سیاسی افزود: اصلاح طلبان در بحث هسته ای معتقد بوده اند ما باید برنامه هسته ای را به صورت کج دار و مریز دنبال کنیم و دنیا را در برابر خود قرار ندهیم ولی اصولگرایان گفته اند با سرعت خودمان برنامه هسته ای را جلو می بریم و دنیا هر غلطی می خواهد کند.

زیبا کلام گفت: قدرت هایی مانند آمریکا، انگلستان کانادا، اتریش و فرانسه که دشمن بالقوه ما نبودند امروز دشمن ایران شده اند و اصولگرایان سیاست خارجیشان این بود که در دهان شرق و غرب بکوبد و آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا، ژاپن و هند را دشمن ایران کردند، کشورهایی که سرشان به تنشان می ارزد امروز دشمن ایران شده است ولی در عوض کشورهای آفریقایی و مغولستان دوست ایران شده اند.

وی افزود: هاشمی معتقد است تنها راه نجات ایران راهی است که ترکیه و مالزی، برزیل و سنگاپور رفته اند و ما هم باید این مسیر را دنبال کنیم.

استاد دانشگاه و فعال سیاسی گفت: خاتمی و هاشمی بر این باورند که اگر قرار است تغییری در وضع موجود به وجود نیاید برای چه به صحنه بیاییم، این افراد در صورتی در صحنه حضور پیدا می کنند که با اهدافشان مخالفتی نشود.

وی ادامه داد: اگر خاتمی و هاشمی با این وضع موجود که مجلس، شورای نگهبان، روزنامه کیهان، صدا و سیما، بسیج و روحانیت مبارز و ائمه جماعات با آنها مخالف باشند که نمی توانند به صحنه بیایند.

زیبا کلام با اشاره به اینکه بحث خیلی عمیق تر و بنیادی تر از اینها است اگر هاشمی بیاید چه کار می تواند انجام دهد، اضافه کرد: بنده با ذالنور موافق هستم دعوای ما با غرب بر سر مسئله هسته ای نیست بلکه قبل از بحث هسته ای هم مشکلات بود اما من در خصوص هسته ای نمی خواستم بحث کنم ولی اصلاح طلبان در موضوع هسته ای به سیاست کج دار و مریز معتقد بودند ولی اصولگران آن را کنار گذاشتند و احمدی نژاد گفت تیم های قبلی خیانت می کردند.

وی افزود: آقای ذالنور می گوید در بحث هسته ای نمی خواهیم سلاح هسته ای تولید کنیم ما می خواهیم سوخت هسته ای سه درصد در نیروگاه بوشهر تولید کنیم، سئوال این است، این نیروگاه قرار است برق را کیلوواتی چند تومان تولید کند؟

استاد دانشگاه و فعال سیاسی ادامه داد: این روزها برای مسائل هسته ای مستقیم و غیر مستقیم هزینه زیادی می شود.

وی با اشاره به آتش سوزی مدرسه آذربایجان و اینکه برخی ها گفتند چرا وزیر استعفا نمی دهد، خاطرنشان کرد: در یاداشتی نوشتم سرانه آموزش و پرورش ایران در مقایسه با دیگر کشورها یکی از پایین ترین ارقام را دارد، ترکیه ده برابر ما هزینه می کند در موضوع دربهداشت و درمان، محیط زیست، خدمات اجتماعی نیز همین گونه هستیم.

زیبا کلام گفت: امروزه چرا برخی از کشورها از جمله آمریکا، آلمان، هند و انگلیس با برنامه هسته ای ما مخالف هستند به خاطر اینکه ما اعلام کرده ایم که اسرائیل را می خواهیم نابود کنیم و به خاطر اینکه با شعار مرگ بر اسرائیل و آمریکا شب و روزمان را سپری می کنیم.

استاد دانشگاه و فعال سیاسی افزود: فرض کنید پاکستان و عربستان بگویند که ایران را باید از روی زمین محو کنیم، آیا شما احساس آسایش می کردید زمانی که این کشورها به دنبال فعالیت های هسته ای می رفتند.

زیبا کلام گفت: اسرائیل طی 34 سال گذشته که از عمر انقلاب ایران گذشته حتی یکبار ایران را تهدید به نابودی نکرده است ولی ما اسرائیل همواره تهدید به نابودی می کنیم.