ایجاد درگیری هواداران خبرنگارنمای مشایی در ستاد انتخابات کشور

به گزارش خبرنگار مهر در هنگام سخنرانی اسفندیار رحیم مشایی سالن مخصوص خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور مملو از جمعیت شده بودو عمده هواداران وی با اینکه معلوم نبود به چه شکل وارد ستاد انتخابات شده اند به جایگاه خبرنگاران آمده بودند.

هواداران مشایی در حین سخنرانی وی و احمدی نژاد مدام به تشویق وی می پرداختند و شعارهایی درود بر مشایی سر می دادند در حالی که خبرنگاران هیچ کدام از این افراد را نمی شناختند.

این در حالی است که روز گذشته سید صولت مرتضوی دبیر ستاد انتخابات کشور پس از همراهی عده ای از هواداران محسن رضایی با وی تا جلوی درب ستاد انتخابات این حرکت را غیر قانونی دانسته و خواستار پیگیری قوه قضائیه شده بود.

البته مرتضوی امروز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره حضور رئیس جمهور و عده ای از هواداران مشایی در ستاد انتخابات کشور هیچ گونه پاسخی ارائه نکرد و جمع خبرنگاران را ترک کرد.

برخی از هواداران مشایی که بدنبال ایجاد درگیری در جایگاه خبرنگاران ستاد انتخابات کشور بودند پس از مشاجره لفظی با برخی از خبرنگاران از سالن به طور نامشخصی خارج شدند و از طرفی برخی خبرنگارانی که با این افراد درگیر شدند توسط حراست وزارت کشور به بیرون از سالن منتقل گردیدند.