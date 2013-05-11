16 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به طرح های اجرایی بیله سوار اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زیبانژاد عصر شنبه در حاشیه بازدید استاندار اردبیل از پروژه های عمرانی و در حال اجرای بیله سوار افزود: این اعتبار برای طرح های کشاورزی، گازرسانی، مسکن مهر، طرح های خدماتی و رفاهی و... تخصیص یافته است.

وی اضافه کرد: در این بازديد استاندار اردبیل با تخصیص این میزان اعتبار خواستار تسریع در تکمیل تعدادی از این طرح ها برای مناسبت های پیش رو شد.

به گفته زیبانژاد وضعيت آب شرب قشلاق الهوردي، پايگاه امداد و نجات سه راهي خروسلو، مقاوم سازی مدرسه، مسكن مهر بيله سوار و جعفرآباد، گازرساني به روستاهاي گورديگل عليا و سفلي، استخر سرپوشيده جعفرآباد و اصلاح و بازسازي كانال اصلي آب شهرستان از جمله مهمترین طرح های این شهرستان هستند.

وی در عین حال تاکید کرد که تعدادي از اين پروژه ها از جمله طرح 96 واحد از مسكن مهر در بيله سوار و جعفرآباد، گازرساني به روستاهاي گورديگل عليا و سفلي و پايگاه امداد و نجات سه راهي خروسلو آماده افتتاح هستند.

فرماندار بیله سوار بیان داشت: اعتبار تخصیص یافته برای تسريع در بهره برداري از ساير پروژه ها هزینه خواهد شد.

همچنین استاندار اردبيل در سفر خود به شهرستان بیله سوار با حضور در منزل شهيد جاويدالاثر حبيب اسلامي و شهيد آقامعلي روشندل با خانواده آن دو شهيد ديدار و از آنان دلجويي كرد.

شهيد حبيب اسلامي در سال 1362 در منطقه عملياتي ارتفاعات حاجي عمران به درجه رفيع شهادت نايل آمده است. شهيد پاسدار آقامعلي روشندل نیز در سال 1365 در عمليات والفجر 8 به خيل شهيدان پيوسته است.