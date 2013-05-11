افزایش آمار ورزشکاران سازمان يافته قم به 40 هزار نفر

حمید نریمان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: رسیدن به این حد نصاب با توجه به تک شهر بودن قم عملکرد قابل توجهی برای ورزش قم به شمار می رود و نشان از رشد و پیشرفت بیش از پیش ورزش قم در جذب ورزشکار و استقبال مردم از محیط های ورزشی است.

وی ادامه داد: باید به این نکته اشاره کنم که هیچ ورزشکاری بدون برخورداری از بیمه ورزشی در قم فعالیت ورزشی انجام نمی دهد بنابراین می خواهیم امسال این آمار را به صورت چشمیگری افزایش داده و به اهداف خود در جذب مردم و شهروندان قمی به ورزش همگانی و همچنین افزایش نیروی انسانی متخصص و حرفه ای در ورزش قهرمانی دست یابیم.

كسب 5 مدال از كشتي‌هاي آسيايي، بين المللي و جام‌جهاني

رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: در سالی که پشت سر گذاشتیم موفقیت و دستاوردهای ارزنده ای نصیب ورزش قم شد که از جمله آنها می توان به کسب پنج مدال طلا و برنز توسط هادی علیزاده پورنیا در وزن 74 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بین المللی، آسیایی، جهانی و جام جهانی اشاره کرد.

كسب تنهاي طلاي كاراته ايران در مسابقات جهاني پاريس

وی یاد آور شد: امیر مهدی زاده در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در پاریس فرانسه یکی دیگر از درخشان ترین چهره های ورزشی قم بود که توانست در وزن منهای 60 کیلوگرم تنها عنوان قهرمانی و تنها طلایی کاروان اعزامی کشورمان لقب بگیرد.

نریمان ابراز داشت: دو بوکسور قمی در مسابقات جوانان جهان حضور موفقی داشتند و خانم ثریا پارس لاری در رقابت های بدمینتون بیماران خاص درخشش ویژه ای داشت، ضمن اینکه سیدمحمد رفیعی در تکواندو جام بین المللی فجر یک نشان ارزشمند طلا به ارمغان آورد.

نايب قهرماني كاتاروهاي قمي در مسابقات آسيايي

وی افزود: محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی دو کاتاروی ارزنده استان قم در مسابقات کاتا جودو قهرمانی آسیا به نشان ارزشمند نقره دست یافته و موفقیت های خود را در آسیا تکرار کردند در حالی که محمدجواد صادق مدال نقره مسابقات جهانی کیک بوکسینگ را برای ورزش قم کسب کرد.

رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای اداره کل ورزش و جوانان قم بیان کرد: میلاد دریساوی در رقابت های بین المللی دو و میدانی جام فجر به مدال خوشرنگ طلا دست یافت و محمدمحسن ربانی در رقابت های دو و میدانی غرب آسیا صاحب نشان نقره شد.

نايب قهرماني ليگ برتر فوتسال و عضويت 50 قمي در تيم‌هاي ملي

وی اضافه کرد: تیم فوتسال صبای قم در پایان مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور به مقام نایب قهرمانی دست یافت و تیم والیبال جوانان سفیر قم با شکست تمامی حریفان موفق به کسب عنوان قهرمانی والیبال قهرمانی جوانان دسته اول باشگاه های کشور شد.

نریمان عنوان داشت: امیر نجفی پور در پیکارهای ووشو قهرمانی جوانان جهان صاحب نشان نقره شد در حالی که کسب عنوان قهرمانی در پیکارهای لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور توسط تیم هندبال صبا دیگر توفیق ارزنده ورزش قم در سال قبل بود و البته بیش از 50 ورزشکار قمی عضو تیم های ملی در رشته های مختلف و میادین مهم برون مرزی بودند و ورزشکاران قمی بیش از 40 مدال برون مرزی و بیش از 500 مدال از مسابقات قهرمانی و لیگ کشور کسب کردند.

