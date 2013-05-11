وحدت مردم و مسئولان در امدادرسانی به زلزله زدگان بوشهر حماسه به یادماندنی خلق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی موسوی نژاد شنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر با قدردانی از خدمات ارزنده مردم و مسئولان دررسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله شنبه افزود: وحدت و انسجام ایجاد شده در استان برای امدادرسانی به آسیب دیدگان حماسه به یاد ماندنی خلق کرد که برای سایر نقاط کشور الگو است.

نماینده دشتستان با قدردانی از تلاش استاندار، معاونین و مدیران در رسیدگی به زلزله زدگان تاکید کرد: اتحاد و همدلی که میان مسئولان ، فرماندهان نیروهای مسلح، و امدادگران بود رسیدگی به حادثه دیدگان در اسرع وقت انجام گرفت که باعث شد صدمات آسیب دیدگان کاهش یابد.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه کشور فردا در صحنه علنی مجلس بررسی می شود افزود: بخشی از این بودجه مربوط به اعتبارات استان از جمله اعتبارات دو درصد نفت و بودجه تلفیق است که با تصویب این اعتبارات تحول قابل توجهی در استان بوشهر ایجاد می شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بر توجه به توسعه همه جانبه استان تاکید کرد و گفت: ما شاهد توسعه طرح های زیر بنایی در استان هستیم که لازم است مدیران نسبت به پیشرفت استان و بودجه ها و اعتبارات بیشتر توجه کنند چراکه بی تفاوتی مدیران نسبت به اعتبارات و طرح های زیر بنایی موجب کاهش روند طرح ها می شود.

موسوی نژاد در ادامه خلق حماسه سیاسی را موجب ایجاد حماسه اقتصادی دانست و بیان کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب بروز حماسه سیاسی می شود که وظیفه مدیران در ایجاد زمینه حضور گسترده مردم دو چندان است.

وی تاکید کرد: حضور حماسی مردم در انتخابات 24 خردا درا موجب نشان دادن اقتدار، عزت ، استقلال و صلابت ایران اسلامی است که انشا الله با حضور حداکثری مردم در این عرصه مهم و سرنوشت ساز لبخند شادی بر لبان رهبر معظم انقلاب اسلامی شاهد باشیم.