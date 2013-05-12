به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی پورفاطمی شنبه‌شب در نشست شورای اداری استان بوشهر با قدردانی از خدمات ارزنده استاندار بوشهر و مسئولان استان در رسیدگی به زلزله زدگان اظهار داشت: برخی از آسیب دیدگان که دارای نوزاد هستند، زندگی در زیر چادر برای آنان مشکلاتی فراهم کرده که لازم است کانکس‌هایی برای این خانوارها تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

وی به گزارشات ارائه شده در نشست کمیسیون عمران مجلس مربوط به سیل قبل از زلزله، زلزله و سیل بعد از زلزله اشاره کرد و افزود: بودجه‌ای مستقل از بودجه استانی و ملی در کمیسیون تلفیق اختصاص یافته است که در صورت تصویب تحول قابل توجهی در رسیدگی بیشتر به آسیب دیدگان ایجاد می‌کند.

پورفاطمی خاطرنشان ساخت: در جریان زمین لرزه شهرستان دشتی شاهد حضور گسترده همه مردم و مسئولان استان بوشهر بودیم و اقلامی مانند کولر بین زلزله زدگان توزیع شد که این موضوع برای نخستین بار در کشور روی داد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه حماسه سیاسی زمینه‌ساز حماسه اقتصادی است، تصریح کرد: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار داریم و باید امکانات لازم برای حضور حداکثری مردم در این صحنه مهم سیاسی اجتماعی را فراهم کنیم که شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی محقق شود.

پورفاطمی که ریاست هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان بوشهر را نیز بر عهده دارد، بیان کرد: صلاحیت نامزدهای انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستای استان به هیات نظارت اعلام شده است که افرادی که رد صلاحیت شده‌اند در این هیات صلاحیت آنان مجددا بررسی و نتیجه آن ظرف چهار روز به فرمانداری‌ها اعلام می‌شود.

وی تاکید کرد: ما سعی می‌کنیم آن چیزی که حق است اعمال کنیم و اجازه نمی دهیم حق نامزدی در این رابطه ضایع شود.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه در آستانه سفر هیات دولت به استان هستیم، از مدیران خواست پیشنهادات و طرح های خود را برای ارائه در جلسه هیات دولت مشخص کنند که لازم است در این رابطه کمیته ای تشکیل شود که بتوان به جمع بندی مشخصی برسیم.