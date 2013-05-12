دانشجویان رشته های کشاورزی به کتابهای درسی اکتفا نکنند

یوسف گلشنی صبح یکشنبه در همایش کشاورزی و کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز بهار گفت: رشته کشاورزی بیشترین گرایش را در میان رشته های دانشگاهی ما دارد.

وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در افزایش تولید و صادرات بیان کرد: با برنامه ریزی دقیق و تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشته کشاورزی می توان سطح علمی دانشگاه را بالا برد.

وی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد شهر بهار بر پایه کشاورزی استوار شده است، دانشگاه باید از این فضای بزرگ کشاورزی بهره لازم را ببرد.

گلشنی در ادامه سخنانش افزود: امید است این همایش شروعی باشد برای اینکه دانشجویان ما بحث تئوری را کنار بگذارند و با فعالیت در انجمن علمی دانشگاه دانش خود را افزایش دهند.

گلشنی با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش آشتی دادن علم و عمل است تاکید کرد: باید بتوانیم بین کشاورز و دانشجو رابطه برقرار کنیم.ژ

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بهار در پایان سخنانش بیان کرد: دانشجویان با خلاقیت و ابتکار میتوانند با استفاده از تجربه و دانش خود کارآفرین باشند.

این همایش با حضور چند کارآفرین نمونه استان و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بهار در زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی در بخش کشاورزی برگزار شد.