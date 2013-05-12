به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی در همایش تجلیل از کاتبان و خادمین قرآن کریم که روز گذشته در سرای خاقانی برگزار شد ، با بیان این مطلب اظهار کرد : همیشه این دغدغه را داشته ایم که چه طور قرآن را در زندگی کاربردی کنیم و چه طور زندگی و شهر قرآنی داشته باشیم و سبک زندگی و اعمال ما چه طور می تواند منطبق با قرآن باشد .

وی ادامه داد : قرآن درس زندگی است و برای همه نیاز های بشر برنامه دارد، بنابر این باید تلاش را بر این بگذاریم که هم به حیات طیبه و هم به بلد طیبه دست پیدا کنیم که حیات طیبه همان شهروندان قرآنی و بلد طیبه همان شهر قرآنی است .

طلایی تصریح کرد: بر این باوریم که اسلام جامعه ای را بنیان نهاده است که پایه های آن عقاید مبتنی بر احکام و قرآن است نه نژاد و قومیت . در جهان بینی قرآنی، در نگاه اجتماعی، حق و تکلیف و نظارت اجتماعی اساس و بنیان جامعه آرمانی است که این جامعه همان جامعه قرآنی است و شهروندی که پذیرش توحید را پایه و اساس اصول خود قرار دهد یک شهروند به تمام معنا است.

وی افزود : امنیت، عدالت، فراوانی نعمت، وفای به عهده و... از جمله اصول و ضامن رسیدن به جامعه ای است که درآن پیشرفت و عدالت با هم توام وجود داشته باشد و مسیری که ما در طول سالیان گذشته در تهران دنبال کردیم و حرکت هایی قرآنی نیز با این هدف بوده که چه کنیم تا به شهر قرآنی و حیات طیبه دست یابیم .

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شواری شهر تهران خاطر نشان کرد : اگر منشور اخلاقی را در شهر اسلامی بنای زندگی فردی و اجتماعی قرار دهیم باید به اصولی مانند درک وظیفه و شناخت مسئولیت ، دغدغه بندگان خدا ، داشتن صداقت در کار، پرهیز از کبر و خود پسندی ، معاشرت نیکو، انتقاد پذیری، رعایت حقوق مردم و بیت المال، مدیریت را امانت دانستن و... توجه داشته باشیم و آنها را به عنوان بخشی از منشور اخلاقی مدیریت بدانیم. بنابر این مسیری که دنبال آن هستیم این است که در عرصه های سیاسی، اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی با استفاد از قرآن جامعه را اصلاح کنیم، چرا که اگر از ظرفیت های قرآنی استفاده کنیم این کار را می توان انجام داد.

وی اظهار کرد: اگر بگوییم مهم ترین وظیفه امروز دست اندرکاران و مدیران باید مواظبت از اندیشه و فکر انسان ها باشد گزاف نیست. ما باید فکر و اندیشه ها را در بستر اهل بیت (ع) و قرآن پرورش دهیم و به دنبال آن باشیم که نظام آموزشی ، تربیتی و آنچه برای مخاطبان خود به دنبال آن هستیم برگرفته از قرآن باشد.

طلایی تاکید کرد: اگر قرآن را به 3 بخش یعنی حوزه اعتقادات، احکام و اخلاقیات دسته بندی کنیم که اسلام هم می تواند در همین حوزه ها دسته بندی شود، بخشی که مربوط به حوزه اعتقادات و احکام است ناظر بر امورات فردی ما است اما بخش اعظم قرآن به حوزه اخلاقیات می پردازد و اخلاقیات است که مانند ملات سنگ های سخت را به هم می چسباند . لذا توجه به ذهن جامعه بسیار مهم است.

وی ادامه داد : این که چه بکنیم تا منش جامعه مبتنی بر قرآن باشد و چه بکنیم که اعمال ما مبتنی بر قرآن باشد همه مسئولیتی است که بر دوش مدیران جامعه قرار دارد . لذا حرکتی که در ایام نوروز صورت گرفت به عنوان یک مدل مدیریتی موفق با هزینه ای بسیار اندک بود که با شرکت 10 هزار شهروندان توانستیم اقدامی بزرگ را انجام دهیم و قرآن را کتابت کنیم .

طلایی تصریح کرد: در طرح آمایش قرآنی در هفته اول 5 هزار شهروند آمدند و هرکدام یک آیه قرآن را به قلم خود نوشتند و نشاط و شادابی قرآنی در آن فضا منتقل گسترده شد ، در هفته دوم هم به همت دست اندرکاران حدود 10 هزار شهروند کتابت فارسی آن را انجام دادند که به همت این شهروندان و بزرگان قرآنی این مجموعه به آستان مقدس حضرت علی ابن موسی رضا تقذیم می شود تا به عنوان یک باقیات الصالحات برای شرکت کنندگان در این طرح باشد .

وی گفت: وقتی وارد مراکز ادیان مذهبی می شویم می بینیم که به آراستگی، زیبایی و جذابیت محیط بسیار توجه شده است اما متاسفانه پایگاه های مذهبی و مساجد ما وضعیت مناسبی ندارد و فضا و محیط طوری نیست که جوانان ما را جذب کند. باید فضاهای مذهبی را آن طور که در شان جهان بینی، اهل بیت (ع) ما و دین ما است آراسته کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران اظهار کرد:ما باید برنامه های فرهنگی را با رویکرد های قرآنی داشته باشیم، چرا که تنها از این طریق می توانیم که سمت سبک زندگی مان را منطبیق با قرآن کنیم و در این راه بستر مورد نیاز را فراهم سازیم.

وی افزود: همچنین به عنوان یک جامعه قرآنی باید به مدیران جامعه بگوییم زندگی مردم در دست شما است و باید کاری کنید که قرآن رفتار و عمل مردم در زندگی باشد.