زباله هاي شهر تهران همچنان با خودروهاي روباز حمل مي شود// معاون شهردار: مشكل بزودي حل مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران اول ارديبهشت را آخرين ممهلت براي برخورد با پيمانكاران خاطي اعلام كرده بود.

بر اساس ابلاغ وي به پيمانكاران مناطق 22 گانه شهرداري تهران، پس از تارخ مذكور حمل زباله با خودروهاي روباز در سطح شهر تهران ممنوع بوده كه بعد از دادن اخطار نهايي، در صورت مشاهده موارد تخلف با متخلفان برخورد خواهد شد...

اما در حالي كه مديرعامل سازمان خدمات موتوري تهديد كرد كه در صورت مشاهده چنيني تخلفاتي از سوي پيمانكاران، شهرداري با آنها برخورد و همكاري با آنها را قطع خواهد كرد، معاون خدمات شهري شهرداري تهران به ناتواني برخي از پيمانكاران براي خريد خودروهاي جديد اشاره كرد.

به گفته مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران، بعضي از پيمانكاران مناطق با بهانه كردن كمبود امكانات و اعتبارات اين دستورالعمل را ناديده گرفته و به آن عمل نمي كنند. اما اين توجيهات به هيچ وجه از نظر سازمان مورد قبول نيست و در صورت تخلف با آنها برخورد و اجازه فعاليت نخواهند داشت.

همچنين معاون خدمات شهري شهرداري تهران ضمن قبول اين وضعيت به خبرنگار "مهر" گفت: البته گزارشهايي كه ما از سطح شهر و نحوه كار پيمانكاران داريم، نشان مي دهد نسبت به گذشته بهبودي بسيار خوبي صورت گرفته است.

مهندس محمد جواد محمدي زاده با اشاره به اخطار مديرعامل سازمان خدمات موتوري به پيمانكاران، تصريح كرد: اعمال فشار و تذكر سازمان خدمات موتوري به پيمانكاران هم بجا بود و هم لازم ، اما بعضي از پيمانكاران توان اين را كه خودروهاي جديد تهيه كنند، ندارند كه شهرداري پيگير اين مساله است كه اين پيمانكاران را تقويت كند.

وي بدون اعلام زمان خاصي براي ممنوعيت حمل زباله توسط خودروهاي روباز، اظهار داشت كه اين مشكل هرچه زودتر با اعمال فشار به پيمانكاران و حمايت مالي شهرداري از آنها اتفاق بيفتد و ديگر شاهد حمل زباله توسط خودروهاي روباز نباشيم.

