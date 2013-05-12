وظیفه بسیج بصیرت افزایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از مستند سازان تلویزیونی بسیج استان، افزود: باید بسیج به طور ویژه وارد عرصه فرهنگی شود.

وی با اشاره به لزوم انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید گفت: تنها راه انتقال فرهنگ رزمندگان به نسل‌های آینده زبان هنر است که بسیجیان و دلسوزان رسانه باید وارد این عرصه شوند.

مدیرکل صدا و سیمای استان زنجان ، بسیجیان هنرمند را افسران جبهه جنگ نرم اعلام کردو گفت: انجام کار در این عرصه زبان هنر و ظریفی را لازم دارد.

صفری با اشاره به تهیه مستندات چند دقیقه‌ای از وصایای شهدا و پخش آن در فرصت‌های طلایی قبل از خبر گفت: این کار با وجود اینکه پیچیده نیست ولی بسیار تاثیر گذار است.

وی به ظرفیت‌های موجود در استان زنجان اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود فکری و فرهنگی و عقیدتی موجود در استان نهایت استفاده را کرد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان، نمونه بارز نقش مهم رسانه‌ها را در هدایت افکار عمومی اتفاقات سوریه اعلام کرد و افزود: به جز چند رسانه مستقل، رسانه‌های ایران، رسانه‌های حزب‌الله و خود دولت سوریه بقیه رسانه‌ها طوری وانمود می‌کنند که دولت بشار اسد به تروریست‌ها ظلم می‌کند.

صفری تاکید کرد: استکبار جهانی با در اختیار داشتن رسانه‌ها قدرت القای وقایع را به صورت دلخواه دارند.

وی رسانه‌های جمهوری اسلامی را از معدود رسانه‌هایی اعلام کرد که به صورت مستقیم اقدام به تهیه و پخش خبر می‌کنند و از قضا مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده است.

مدیرکل صدا و سیمای استان زنجان با اشاره به اقدام انجام شده در جهان غرب برای حذف شبکه‌هایی مانند پرس تی وی از روی ماهواره‌ها گفت: اگر این شبکه‌های توان تاثیر‌گذاری ‌روی افکار عمومی را نداشتند بدون شک آنها حاضر به پرداخت این هزینه گران برای حذف آن نمی‌شدند.

صفری با اشاره به تصورات موجود در جهان در مورد آزادی عمل در مرکزی مانند هالیود افزود: بر‌خلاف این تصورات ساخت یک مجموعه در هالیود منوط به عبور از هفت فیلتر است.