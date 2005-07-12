امسال " نهضت تابستانه جنوب " داغ تر مي شود

محمد رضا پورسينا - مدير كل هماهنگي مراكزمنطقه جنوب با اعلام اين موضوع به تشريح برنامه هاي نهضت تابستانه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران پرداخت ، وي به تعداد برنامه هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران جهت اجرا در نهضت تابستانه مراكز فرهنگي هنري منطقه جنوب اشاره كرد و گفت : در طول تابستان امسال تعداد 641 برنامه با گرايشهاي متنوع و چهارگانه تربيت بدني، تفريحي و گردشگري، فرهنگي هنري تربيتي، علمي فني و حرفه اي، در مراكز فرهنگي هنري مناطق جنوب شهر تهران براي شهروندان ساكن در اين مناطق اجرا مي شود.



پورسينا به مناطق شهري تحت پوشش در منطقه جنوب و مراكز فرهنگي هنري واقع در آنها اشاره كرد و گفت: از مجموع مناطق بيست و دوگانه شهر تهران پنج منطقه (يازده، شانزده، هفده، نوزده، بيست) تحت پوشش منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران قرار مي گيرند كه در اين مناطق در مجموع بيست و هفت مركز براي اوقات فراغت شهروندان برنامه ريزي كرده اند.



مديركل هماهنگي مراكزمنطقه جنوب ضمن اشاره به تقسيم بندي بيست و هفت مركز ياد شده ، مراكز فوق را ازجمله پنج مركز ( اقوام ، ولاء ، ورزش ، بهمن ، انقلاب ) با رويكردي فرهنگسرايي و دوازده مركز ( ابوسعيد، تلاش، دولت آباد، خزانه، رازي، سلمان فارسي، شيخ هادي، كوشا، حر، قلم، خلاقيتها و ميعاد ) را در قالب خانه فرهنگ و سه مركز( بعثت، فجر و علوم و فنون ) به صورت مجموعه فرهنگي هنري عنوان كرد .





وي همچنين در ادامه از كتابخانه هاي (دكتر حسابي ، شهيد قديريان ، شيخ صدوق شماره يك شهرسالم وشيخ كليني شماره دو) نيز نام برد و دومركز را به صورت اختصاصي به عنوان مراكز ورزشي معرفي كرد .