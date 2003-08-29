دستگاه ديپلماسي به وضعيت اسارت مستند سازان ايراني در عراق رسيدگي كند

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، در نامه اي كه از سوي د بير خانه كميته دفاع از فرهنگ و هنر براي رئيس جمهور ، آقاي سيد محمد خاتمي ارسال شده است ، خواستار رسيد گي به اسارت دوماهه هنرمندان و مستند سازان كشور( سعيد ابو طالب و سهيل كريمي ) كه توسط نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق صورت گرفته است ، شد ند.

متن كامل نامه به شرح زير است :

جناب آقاي خاتمي

رياست محترم جمهوري اسلا مي ايران

با تقد يم سلا م و احترام

در طول اين دو ماه اخير ، علي رقم پي گيري هاي پراكنده و نه چندان موثر برخي از مسئولان ، ظاهرا ژنرال هاي آمريكايي حاضر نيستند به ابتدايي ترين حقوق حرفه اي خبرنگاران و مستند سازان وهنرمندان توجه كرده و هم وطنان ما و شما را آزاد كنند . ما از خصلت و ماهيت آمريكايي ها چندان تعجب نمي كنيم ولي دريغ و درد اين جاست كه هيچ عزم جدي و موثري براي آزادي اين دو هنر مند ، مشاهده نمي شود .

چنانكه در طول سال هاي گذ شته شاهد اقدام شايسته و موثري براي آزادي كاظم اخوان (خبر نگار ايراني ) از دست نيرو هاي رژيم صهيونستي نبوده ايم . اخوان سال هاست زنجير هاي اسارت و غربتي ظالمانه را تحمل مي كند و مد يران جمهوري اسلامي - به ويژه دستگاه ديپلماسي كشور - اساسا فردي به نام اخوان را فراموش كرده اند و پي گيري وضعيت او را جزو و ظايف خود نمي دانند .

جناب آقاي رئيس جمهور !

برتري و فضيلت شئوون فرهنگي جناب عالي بر ساير شئوون فردي شما به عنوان مد ير ارشد اجرايي كشور به ما اين اجازه را مي دهد كه به عنوان جمعي از صاحبدلان عرصه فرهنگ و هنر از حضرت عالي بخواهيم تا به موضوع اسارت غير انساني سعيد ابو طالب و سهيل كريمي ، توجه ويژه و خاص مبذ ول فرماييد و از دستگاه ها و سازمان هاي ذي ربط - به ويژه وزارت امور خارجه - بخواهيد تا در اين ارتباط مسئوولانه عمل كنند . چرا كه بي توجهي صاحب منصبان حكومتي به اهل فرهنگ و سوء استفاده هاي سياسي و گاه و بي گاه آنان از موضو عهاي مربوط به خانواده شريف فرهنگ و هنر ، جامعه هنري ايران را به شدت حساس كرده است ، به ويژه آنكه تجربه نا گوار اسارت كاظم اخوان و شهادت غريبانه شهيد محمود صارمي را در پيش چشم دارند و ديده اند كه حضرات آقايان مسوول در مسائل مر بوط به اهالي فرهنگ و هنر ، تماشگراني قابل اند ، اما اقدام كننده شايسته اي نيستند .

جناب آقاي خاتمي !

كميته دفاع از فرهنگ و هنر ، به اعتبار شئوونات فرهنگي جناب عالي ، موكدا از شما مي خواهد تا با پيگيري هاي مستمر خود و باز خواست جدي مسئوولان ذي ربط ، آزادي سعيد ابوطالب و سهيل كريمي را به ملت بزرگوار ايران هد يه كنيد .