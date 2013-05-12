توجه به رهنمودهاي علما افتخاري بزرگ براي نيروي انتظامي است

به گزارش خبرگزاری مهر، كرم رضا پيريايي در شوراي فرماندهي انتظامي استان كه در محل ساختمان ستاد برگزار شد طي سخناني با تبريك حلول ماه مبارك رجب، هدف از حضور خود در اين نشست را قدرداني از خدمات نيروي انتظامي عنوان و تصريح كرد: عملكرد نيروي انتظامي قم به ويژه خدمات نوروزي اين سازمان حقيقتاً جاي تقدير دارد.

وي با بيان اين كه نگاه استانداري به مباحث مختلف استان كلي و همه موارد و زمينه‌ها را شامل مي‌شود، افزود: بر اين اساس رصد و ارزيابي برنامه‌ها، اقدامات و فعاليت‌هاي مجموعه‌هاي انتظامي و امنيتي يكي از وظايف مهم استانداري محسوب مي‌شود.

استاندار قم با اشاره به وظايف و ماموريت‌هاي خطير نيروي انتظامي، تامين امنيت پايدار را از مهم ترين وظايف اين نيرو دانست و افزود: بر اساس قانون نيروي انتظامي به نوعي مسئول تامين امنيت بوده و اين مهم از ره آورد هاي اصلي فعاليت اين سازمان مي‌باشد.

پيريايي به نقش ويژه نيروي انتظامي در قم اشاره كرد و گفت: در مباحث مربوط به توسعه استان و فرصت‌ها، تهديدها و نقاط ضعف و قوت آن، همه دستگاه‌هاي حاكميتي نقش دارند اما در اين بين نيروي انتظامي داراي يك نقش برجسته و كليدي است.

رئيس شوراي تامين استان ضمن تقدير از زحمات و تلاش‌هاي موثر مجموعه هاي انتظامي و امنيتي در ايجاد فضاي اعتدال در قم گفت: همه بايد به نيروي انتظامي و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط براي تداوم مطلوب اين فضا كمك كنند.

وي با تاكيد بر لزوم توجه مسئولان انتظامي استان به رهنمودها و تذكرات دلسوزانه علما، بيان داشت: ترتيب اثر دادن به نگاه بزرگوارانه و رهنمودهاي برخواسته از قله‌هاي رفيع و بينش عميق علما و مراجع عظام تقليد افتخار و ارزشي بزرگ براي نيروي انتظامي و نقطه قوت كار اين مجموعه محسوب مي‌شود.

استاندار قم همچنين با اشاره به اتمام ثبت نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، استقبال و حضور گسترده كانديداها را نويد بخش انتخاباتي پرشور و با حضور حداكثري مردم عنوان و خاطرنشان كرد: تامين امنيت يكي از بخش‌هاي مهم اجرايي انتخابات است كه در اين بخش نيروي انتظامي نقش محوري را بر عهده دارد.

در پايان اين مراسم استاندار قم با اهداء لوح تقدير و هدايايي از تلاش‌هاي فرماندهان، روساي كلانتري‌ها و پرسنل نيروي انتظامي استان تجليل كرد.