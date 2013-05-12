20 نفر از کاندیدهای شوراهای شهر دراستان همدان از حضور در انتخابات انصراف داده اند

واحد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از تعداد شش هزار و 329 داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان همدان بر اساس آمارهای اولیه، 241 نفر پس از بررسی صلاحیت آنان در هیات‌های اجرایی،رد صلاحیت شده اند، که از این تعداد 44 نفر داوطلب شهری و 197 نفر داوطلب روستایی بوده‌اند.

حمیدی گفت: علت رد صلاحیت اکثریت آنان به خاطر نداشتن مدرک تحصیلی مورد نیاز بوده است که با توجه به تصویب قانون جدید شرایط حضور در انتخابات را نداشتند.

وی افزود: تا پایان وقت اداری روز یک شنبه تعداد 20 نفر از کاندیدهای شوراهای شهر در شهرهای مختلف استان همدان از حضور در انتخابات انصراف داده اند.

سخنگوی شورای عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان همدان عنوان کرد: افراد رد صلاحیت شده تا پایان ساعت 18 فردا دوشنبه 23 اردیبهشت‌ماه ،فرصت دارند تا با حضور در هیاتهای نظارت شهرستانها مستقر در فرمانداری ها ودبیرخانه هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مستقر در استانداری نسبت به ارائه شکایت خود اقدام کنند.

واحد حمیدی بیان داشت: پس از تاریخ اتمام مهلت دریافت شکایات، هیئت عالی نظارت استان به مدت 10 روز فرصت خواهد داشت تا نسبت به رسیدگی و اعلام نظر در خصوص شکایات افراد رد صلاحیت شده اقدام نماید.