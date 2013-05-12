ارسال روزانه 30 شکایت به شورای حل اختلاف شهرداری مشهد/ سد معبر رکورددار تخلفات شهری

به گزارش خبرنگارمهر، خلیل‌الله کاظمی عصر یکشنبه در محل شهرداری مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روزانه 30 مورد شکایت به شورای حل اختلاف شهرداری ارسال می‌شود که بیشتر شامل شکایت شهرداری از موضوعات محیط‌زیست، سد معبر و پسماند است.

وی گفت: از ابتدای راه‌اندازی اولین شورای حل اختلاف شهرداری 2740 گزارش از سوی ضابطان به شعبه 25 ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون به بیش از 1843 پرونده رسیدگی و مابقی در دست اقدام است افزود: تمام این پرونده‌ها پس از صدور رای برای اجرا به اجرای احکام و شورای حل اختلاف فرستاده می‌شود.

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد عنوان کرد: این شعبه را برای رسیدگی اختصاصی به شکایات حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری است.

وی افزود: برای صدور رای علاوه بر رییس شعبه، قاضی دادگستری نیز حضور دارد و احکام صادره در این شعبه شامل جزای نقدی برای متخلفان است.



