به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری به همراه جمعی از مدیران شهرداری با حضور در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از کارخانه بافت پلاست ماشین اولین کارخانه تولید کننده بنر، فلکس و چادرهای کانتینری در خاورمیانه بازدید کرد.

وی هدف از این بازدید را حمایت از سرمایه گذاران در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ذکر کرد و گفت: چشم‌انداز استان قم در افق 1404 مشخص شده است و می بایست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قم شناسایی تا ظرفیت‌های استان را معرفی کنیم.

شهردار قم با تاکید بر اینکه برنامه توسعه سه ساله و پنج ساله استان تدوین شده است، اظهار داشت: هدف ما از این بازدیدها شنیدن مشکلات و پیشنهادات سرمایه گذاران استان است و در این چند مدتی که توفیق خدمت در شهر قم داریم از ابتدا در خصوص تشویق و ترغیب سرمایه گذاران در استان برنامه ریزی کردیم.

وی سرمایه‌گذاران را افرادی میهن دوست، اشتغال زا، کار آفرین توصیف کرد که موجب پیشرفت اقتصادی کشور می شوند.

دلبری اذعان داشت: یکی از دلایلی که مانع سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود نرخ سود سپرده بانک‌ها بوده که نهایتا این مسئله باعث علاقه کم سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری می شود.

شهردار قم در ادامه این بازدید با بیان اینکه موانع قانونی یکی از موانع رشد سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: متاسفانه قوانین و مقرراتی که وضع شده مربوط به دورانی است که نوع سرمایه‌گذاری به این شکل نبوده است.

وی دیگر مانع سرمایه‌گذاری را موانع مدیریتی دانست و گفت: سلیقه مدیران بسیار مهم است، زیرا ممکن است مدیری علاقه‌ای به موضوع سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

وی با تأکید بر این موضوع که برای جذب سرمایه‌گذار می بایست نگاه برد - برد وجود داشته باشد، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت های بخش های خصوصی و همچنین ضرورت اجرای مشارکت های همگانی می تواند در پیشبرد اهداف جامعه موثر باشد.

دلبری عدم انسجام و نبود یک منشور سرمایه گذاری را از جمله عقب ماندگی‌های قم دانست و اظهار داشت: بعد از سفر مقام معظم رهبری به قم و تاکیدات ایشان در خصوص ضرورت تحول در قم اقدامات خوبی از سوی قوای سه گانه و مسئولان صورت گرفت.

وی تصریح کرد: با همدلی نهادها و سرمایه گزاران و صاحب نظران باید این انسجام را در قم فراهم کنیم و قم را به آنچه که شایسته اش است به نقطه مطلوب برسانیم.

شهردار قم با اشاره به اینکه هیچ نهادی نمی‌تواند خود به تنهایی در فعالیت‌ها موفق باشد افزود: همه باید دست در دست هم بدهیم و سعی نماییم با بهره گیری از علوم روز در راستای عمران و آبادانی کشور گام برداریم.

در ادامه این بازدید مهندس مرادی مدیرعامل شرکت بافت پلاست ماشین گفت: این کارخانه اولین کارخانه تولید تخصصی فلکس و بنر در خاورمیانه بوده که برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه و زمان صرف شده از سال ۱۳۹۱ فعالیت گسترده خود را آغاز نموده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در سایه کوشش غیور مردان ایرانی و با استعانت از پروردگار بزرگ در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گامی بزرگ در جهت رسیدن به اهداف عالی کشور برداریم.

مدیرعامل شرکت بافت پلاست ماشین با اشاره به اینکه شعار ما در این راه کاهش هزینه ها، تسهیل در خرید و افزایش کیفیت بوده است؛تصریح کرد: همواره بر این باور بوده ایم که ما می توانیم در راستای عمران و آبادانی کشور موثر واقع شویم.

مرادی با اشاره به اینکه در میان انواع روش های تبلیغاتی، استفاده از بنر جایگاه ویژه و قابل اعتنایی را در دنیای معاصر به خود اختصاص داده است؛ افزود: از همین رو تولید این محصول اهمیت بسزایی پیدا کرده است. علم به این موضوع ما را بر آن داشت تا در زمینه تولید بنر سعی و اهتمام، ویژه ایی به کار گیریم تا آنجا که علاوه بر اشباع بازار داخلی، نسبت به صادرات این محصول به کشور های خاورمیانه هم خوشبین باشیم.

وی هدف از راه اندازی کارخانه بافت پلاست ماشین را بی نیاز کردن کشور از وارد کردن بنر از کشورهای دیگر و کاهش چشمگیر هزینه ها ذکر کرد و بیان داشت: نزدیک کردن فاصله محل تولید و مصرف و تسهیل در خرید محصولات مورد نیاز توسط مشتری است.

مدیرعامل شرکت تولیدی بافت پلاست ماشین گفت: همت ایرانی و تجربه جهانی را به کار گرفته ایم تا بهترین محصول را تولید کنیم و بر این باور هستیم که می‌توانیم محصولاتی با کیفیت بالاتر از نمونه های مشابه ارائه نماییم.