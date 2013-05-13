ارائه تعاریف جدید از مفاهیم بازار کار/ 20 واژه ویرایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور انسجام، مقايسه پذيري و يافتن ابزارهاي مطمئن براي ارتقاي كيفيت توليد آمارهاي رسمي كشور، موضوع شناسايي واژه هاي تخصصي و استانداردسازي آنها را در دستور كار قرار داد.

اين امر به عنوان بخشي از استانداردهاي آماري و در راستاي توصيه هاي بين المللي و ملي در توليد آمار است. برای دستیابی به این هدف واژه هاي بخش آموزش فني و حرفه اي مورد بررسي و به دفتر استانداردها و نظارت بر طرح هاي آماري مركز آمار ايران جهت استانداردسازي در سطح ملي ارائه شد.

بر اين اساس مقرر شد مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به استانداردسازي واژه هاي بخش آموزش فني و حرفه اي با همكاري نمايندگان اين مركز کرد كه ليست اولین ویرایش واژه ها و تعاريف استانداردشده ارائه شد.

این واژه ها عبارتند از: آموزش در پادگان، آموزش در زندان ها، آموزش در جوار دانشگاه، آموزش در صنايع و بنگاه هاي اقتصادي، آموزش عشاير، آموزش فني و حرفه اي، آموزش مهارت درجه، آموزش مهارت درجه، آموزش مهارت درجه، آموزش مهارت ممتاز (طرح 18 ماهه).

آموزش در مناطق روستايي، استاندارد شغل، حرفه آموزشي، خوشه آموزشي، رشته آموزشي، شعب شهري زيرمجموعه، مربي فني و حرفه اي، مركز ثابت آموزش فني و حرفه ايموسسات كارآموزي آزاد، مهارت و مهارت آموز.

به عنوان مثال در تعریف مهارت آمده است: توانايي آموخته شده اي است كه فرد مي تواند با استفاده از آن در بازار كار جذب شده يا فعاليت نمايد. همچنین تعریف آموزش فني و حرفه اي، انجام فعاليت هايي است كه با ايجاد دانش، مهارت و نگرش مي تواند فرد را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار آماده نمايد و يا كارائي و توانايي او را در انجام آن افزايش دهد.