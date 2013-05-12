کسب مقام سوم تیم بانوان خراسان رضوی در مسابقات پیاده روی قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان رضوی از کسب مقام سوم تیمی بانوان بزرگسال استان در مسابقات پیاده روی قهرمانی کشور خبر داد.

رازیتا حیدری اظهار کرد: مسابقات 5 کیلومتر پیاده روی بانوان قهرمانی کشور با حضور 14 تیم از 13 استان در 9 رده سنی 35 تا 75 سال در اردبیل برگزار شد.

رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان رضوی افزود: اکرم ابراهیم زاده در رده سنی 40 سال و زهرا حری در رده سنی 70 سال هر دو از خراسان رضوی مدال طلای این مسابقات را کسب کردند.

حیدری با بیان اینکه دو ورزشکار دیگر استان نیز در این مسابقات موفق به کسب مدال برنز شدند، تصریح کرد: نفرات اول این مسابقات خردادماه سال جاری برای حضور در بیست و هفتمین مسابقات بین المللی آزاد بزرگسالان به کشور مالزی اعزام خواهند شد.

خراسان رضوی در ارزیابی عملکرد فدراسیون جانبازان و معلولین دوم شد

رئیس هیئت جانبازان و معلولین خراسان رضوی از قرار گرفتن این هیئت برای ششمین سال متوالی در جایگاه دوم برترین هیئت های ورزشی در ارزیابی عملکرد از سوی فدراسیون خبر داد.

هادی رضایی اظهار کرد: با تلاش فراوان و یکدلی ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان جانباز و معلول خراسان رضوی، هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان با کسب 708 امتیاز و با حدود 10 درصد افزایش فعالیت ها نسبت به سال 90 در ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی که توسط فدراسیون کشور انجام شد پس از تهران، در جایگاه دوم کشور قرار گرفت.

رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان رضوی بیان کرد: با فعالیت های خوبی که در بخش بانوان در سال گذشته انجام شد هیئت جانبازان و معلولین خراسان رضوی در این بخش نیز با کسب امتیاز 203 بالاتر از تهران به مقام نخست کشور دست یافت.

رضایی با اشاره به کسب 144 امتیاز این هیئت در بخش مدیریت، تصریح کرد: فعالیت های فوق العاده ای در سال 91 در بخش آموزش، امور فرهنگی، روابط عمومی و ... در سطح استان انجام شد که این موارد در کسب امتیازات موثر بوده است.

بردسکن قهرمان مسابقات والیبال بانوان در خلیل آباد شد

رئیس اداره ورزش و جوانان بردسکن گفت: تیم والیبال بانوان بردسکن به مقام نخست رقابت های سه جانبه شهرستان خلیل آباد دست پیدا کرد.

حسن شبانی اظهار کرد: در این رقابت ها که به مناسبت هفته زن و گرامیداشت مقام معلم در سالن شهید یاقوتی برگزار شد، علاوه بر بردسکن و خلیل آباد تیم والیبال بانوان کاشمر نیز حضور داشت.

رئیس اداره ورزش و جوانان بردسکن بیان کرد: در پایان این رقابت ها تیم بردسکن با غلبه بر حریفان خود به مقام نخست دست یافت.

شبانی با اشاره به برگزاری همایش مرشدان کشور در این شهرستان، گفت: این همایش همزمان با ولادت امام علی(ع) و سالروز فتح خرمشهر در بردسکن برگزار خواهد شد و سعی همه مسئولان ورزشی شهرستان این است تا میزبان شایسته ای برای برپایی هر چه بهتر آن باشیم.

وی از افتتاح بزرگترین گود باستانی کشور با گنجایش 5 هزار نفر در شب میلاد امیرالمومنین حضرت علی(ع) خبر داد و افزود: همزمان با گردهمایی مسئولان باستانی کشور که همه ساله با همکاری شهرداری بردسکن برگزار می شود، این گود به بهره برداری خواهد رسید.