غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر نامزدی که ویترین فعالیتش پرخاشگری، تهمت و تهدید باشد نشان از این دارد که رفتارش حماسه ساز نیست.

وی همچنین با اعلام اینکه انتخابات در جمهوری اسلامی واقعی و مشهور جهانی است، اظهارداشت: انتخابات سالم و باصلابت باعث امیدواری دوستان و عقب نشینی دشمنان می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعتبارزدایی از برگزارکنندگان انتخابات را مدل همیشگی استکبار جهانی دانست و بر ضرورت سناریوخوانی دشمنان تاکید کرد.

وی در ادامه نقش رهبری را در پاسداری از رای مردم، مشارکت مردم و ارکان نظام نقش بی بدیلی عنوان کرد و گفت: دمکراسی در ایران ریشه عمیق دارد، دنیای غرب باید با جمهوری اسلامی تعامل منطقی داشته باشد.

جعفرزاده با تصریح اینکه انتخابات دارای ارزش و بار امنیت ملی است، بیان داشت: توفیق جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف یک چالش بزرگ برای جهان گشایی غرب است.

وی همچنین با اشاره به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا گفت: برای حضور حداکثری آحاد مردم در پای صندوق های همه باید تلاش کنند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه که دشمن در سال های اخیر و همچنین روزهای آینده به جد پیگیری می کند ایجاد اختلال و رخنه در صفوف به هم فشرده ملت و خدمتگزاران است تا بتوانند مردم را از ادامه پشتیبانی و حضور در صحنه دلسرد تا از این طریق بتوانند به جایگاه مردمی نظام ضربه وارد کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه حضور حداکثری مردم بهترین پاسخ به دشمنان است، تصریح کرد: بر خلاف توطئه و اکاذیب دشمن مبنی بر دلسردی مردم از انتخابات، ملت قهرمان ایران بار دیگر با مشارکت بالا در این همه پرسی دشمنان را مایوس و سرافکنده می کنند.