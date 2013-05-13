مسجد حضرت رسول (ص) مسکن مهر رباط کریم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد حضرت رسول (ص) مسکن مهر آبشناسان در رباط کریم که با زیربنای هزار و 600 متر مربع ساخته شده است، عصر روز گذشته با حضور جمعی از مسئولان و مردم به بهره برداری رسید.



حجت الاسلام محمدی نژاد امام جمعه رباط کریم، اکبری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رباط کریم، محمدی رئیس اداره راه و شهرسازی رباط کریم، رحیمی، مدیرعامل اتحادیه مسکن مهر شهرستان های رباط کریم و بهارستان، جمعی از مدیران و مسئولان شهری و ساکنان مسکن مهر آبشناسان در این مراسم حضور داشتند.



در این مراسم امام جمعه رباط کریم نکاتی را درخصوص مسجد و ساخت آن مطرح و بر احترام، تکریم، حفظ و نگهداری آن تاکید کرد و حضور مردم بخصوص جوانان در این سنگر را خواستار شد.



همچنین در مراسم مذکور، هیات امنا و امام جماعت(حجت الاسلام رجبی) مسجد حضرت رسول (ص) مسکن مهر آبشناسان معرفی شدند.

مسکن مهر رباط کریم در پروژه شهید آبشناسان با شش هزار و 200 واحد مسکونی در طرح ها و نقشه های مختلف ساخته شده و تاکنون بیش از 500 واحد آن واگذار شده و حدود پنج هزار واحد آن بزودی در مراسمی رسمی افتتاح و به مالکان واگذار خواهد شد.

به گفته رحیمی، مدیر عامل اتحادیه مسکن مهر شهرستان های رباط کریم و بهارستان ، تمامی واحدهای این پروژه تا پایان سال تحویل مالکان می شود.