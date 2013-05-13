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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۵۵

با حضور امام جمعه/

مسجد حضرت رسول (ص) مسکن مهر رباط کریم افتتاح شد

مسجد حضرت رسول (ص) مسکن مهر رباط کریم افتتاح شد

رباط کریم - خبرگزاری مهر: مسجد حضرت رسول (ص) مسکن مهر رباط کریم در پروژه آبشناسان با حضور جمعی از مسئولان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد حضرت رسول (ص) مسکن مهر آبشناسان در رباط کریم که با زیربنای هزار و 600 متر مربع ساخته شده است، عصر روز گذشته با حضور جمعی از مسئولان و مردم به بهره برداری رسید.

حجت الاسلام محمدی نژاد امام جمعه رباط کریم، اکبری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رباط کریم، محمدی رئیس اداره راه و شهرسازی رباط کریم، رحیمی، مدیرعامل اتحادیه مسکن مهر شهرستان های رباط کریم و بهارستان، جمعی از مدیران و مسئولان شهری و ساکنان مسکن مهر آبشناسان در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم امام جمعه رباط کریم نکاتی را درخصوص مسجد و ساخت آن مطرح و بر احترام، تکریم، حفظ و نگهداری آن تاکید کرد و حضور مردم بخصوص جوانان در این سنگر را خواستار شد.

همچنین در مراسم مذکور، هیات امنا و امام جماعت(حجت الاسلام رجبی) مسجد حضرت رسول (ص) مسکن مهر آبشناسان معرفی شدند.

مسکن مهر رباط کریم در پروژه شهید آبشناسان با شش هزار و 200 واحد مسکونی در طرح ها و نقشه های مختلف ساخته شده و تاکنون بیش از 500 واحد آن واگذار شده و حدود پنج هزار واحد آن بزودی در مراسمی رسمی افتتاح و به مالکان واگذار خواهد شد.

به گفته رحیمی، مدیر عامل اتحادیه مسکن مهر شهرستان های رباط کریم و بهارستان ، تمامی واحدهای این پروژه تا پایان سال تحویل مالکان می شود.

کد مطلب 2053524

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