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۲۱ تیر ۱۳۸۴، ۹:۱۱

مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري "مهر": خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا امروز براي اتخاذ استراتژي در مورد مذاكره با كره شمالي با رهبران ژاپن گفت وگو خواهد كرد. 

- يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان از فردا سفر دوره اي خود را به خاورميانه آغاز خواهد كرد.

- وزير خارجه آمريكا روز گذشته از كره شمالي خواست از برنامه تسليحات هسته اي خود دست بردارد و مناقشه آدم ربايي با ژاپن را حل و فصل كند.

- مجله تايم در گزارشي نوشت كه سازنده تمامي بمبهايي كه درلندن منفجر شد يكي بوده است. 

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در يك سخنراني در آكادمي اف.بي.آي گفت : بمب گذاريهاي هفته گذشته در لندن نشان داد كه بايد در مبارزه با تروريسم جدي باشيم و كار خود را در عراق به اتمام برسانيم.

- پنتاگون روز گذشته اعلام كرد كه كاهش نيروهاي آمريكايي در عراق بستگي به شرايط محلي دارد و نمي توان تاريخ مشخصي را براي آن تعيين كرد.

- هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق اعلام كرد: عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق، اين كشور را به جهنم تبديل خواهد كرد.
کد مطلب 205360

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