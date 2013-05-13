  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹

تحلیل السفیر درباره گزینه‌های جانشینی احمدی‌نژاد یک ماه پیش از انتخابات

تحلیل السفیر درباره گزینه‌های جانشینی احمدی‌نژاد یک ماه پیش از انتخابات

روزنامه لبنانی السفیر امروز در تحلیلی اعلام نامزدی علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سعید جلیلی و اسفندیار رحیم مشایی در آخرین روز ثبت نام از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را به عنوان خلق شگفتی سه گانه سیاسی دانسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی السفیر امروز در تحلیلی نوشت: لحظات پایانی ثبت نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران چندان عادی نگذشت و با حضور علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در موضوع هسته ای و اسفندیار رحیم مشایی معاون فعلی رئیس جمهور، شگفتی سیاسی سه گانه ای رقم خورد.

به نوشته السفیر حضور رفسنجانی در انتخابات به طور ریشه ای وضعیت را تغییر داده و دیگر شرایط مانند قبل از ورود وی نیست که تنها رقابت میان اصولگراها وجود داشت.

این روزنامه همچنین به حضور سعید جلیلی در انتخابات اشاره کرده و می نویسد: وی چندین دور مذاکرات موفق با قدرتهای جهانی را در کارنامه دارد، اما کاندیداتوری وی اختلافات در موضوع هسته ای را داغ می کند و این مسئله بر مذاکرات ایران و 1+5 اثر خواهد گذاشت.

السفیر همچنین به اعلام نامزدی مشایی در انتخابات اشاره کرده و اصولگرایان را اصلی ترین مخالفان وی دانسته است.

کد مطلب 2053739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها