به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی السفیر امروز در تحلیلی نوشت: لحظات پایانی ثبت نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران چندان عادی نگذشت و با حضور علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در موضوع هسته ای و اسفندیار رحیم مشایی معاون فعلی رئیس جمهور، شگفتی سیاسی سه گانه ای رقم خورد.

به نوشته السفیر حضور رفسنجانی در انتخابات به طور ریشه ای وضعیت را تغییر داده و دیگر شرایط مانند قبل از ورود وی نیست که تنها رقابت میان اصولگراها وجود داشت.

این روزنامه همچنین به حضور سعید جلیلی در انتخابات اشاره کرده و می نویسد: وی چندین دور مذاکرات موفق با قدرتهای جهانی را در کارنامه دارد، اما کاندیداتوری وی اختلافات در موضوع هسته ای را داغ می کند و این مسئله بر مذاکرات ایران و 1+5 اثر خواهد گذاشت.

السفیر همچنین به اعلام نامزدی مشایی در انتخابات اشاره کرده و اصولگرایان را اصلی ترین مخالفان وی دانسته است.