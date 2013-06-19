مهمترین دستاوردهای زیست محیطی شورای شهر / طرح جامع پارک پردیسان زودتر اجرایی شود

معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره دستاوردهای کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: پارک پردیسان می رفت که برای فعالیت بخش خصوصی و ایجاد یک مکان تفریحی به فروش برسد که با ورود شورای شهر تهران و پیشنهادی که در خصوص لغو مصوب هیات وزیران مصوب کرد و شکایت و پیگیری از دیوان عدالت اداری مانع این کار شد و فعلا این جریان متوقف و کاربری پارک حفظ شده است .

وی ادامه داد: باید طرح جامع پارک پردیسان اجرایی شود و ایجاد دیوار در وسط پارک و تقسیم آن به دو قسمت تنها سبب تاخیر در اجرای این طرح می شود.

ابتکار اعتراض به مصوب اجازه بهره برداری از معادن در زمین های حفاظت شده را از دیگر مصوبات مهم شورای شهر تهران در حوزه محیط زیست دانست و گفت: 7.5 تا 10 درصد خاک کشور مناطق حفاظت شده اند که جزو زیستگاه بسیار ارزشمند کشور است واجازه بهره برداری معادن در این مناطق ممنوع است . احیای معادن قدیمی در این مناطق سبب تخریب شدید محیط زیست این مناطق می شود .

دبیرکمیته محیط زیست با اشاره به مصوبه ساماندهی دکل های مخابراتی در شهر تهران گفت : این مصوبه یکسالی است که اجرایی می شود وبر اساس آن دکل یک سازه محسوب می شود و برای نصب آن نیاز به مجوز شهرداری است بنابراین هر کسی نمی تواند در هر نقطه ای دکل بزند واین موضوه ضابطه مند شده است .

وی ادامه داد: این قوانین مربوط به تمام دکل ها و انواع امواج است . همچنین بر اساس نتایج بررسی های کمیته حقیقت یاب تمام امواج باید در چارچوب استاندارد ها صادر شود و هیچ بخشی مستثنی از نظارت نیست .

ابتکار در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح جامع ساماندهی مشاغل و صنایع گفت: مهمترین اتفاقی که در این مدت افتاد خالی شدن ناصر خسرو از فروشندگان مواد شیمیایی بود.

عضو شورای شهر تهران درادامه ضمن اشاره به نگرانی‌های جدید زیست‌محیطی کشور از افت سطح ملاحظات و توجهات محیط‌زیستی انتقاد کرد و گفت: بهترین راهکار در حفظ محیط زیست کشور، محافظت از تنوع زیست محیطی در کشور است که بهترین روش برای اجرای صحیح این راهکار مشارکت مردمی است.یکی از محورهای مهم قانون برنامه چهارم و پنجم را حفاظت از محیط زیست و زیست‌گاه‌ها دانست و افزود: بحث حفاظت از تنوع زیستی یک تکلیف ملی‌ است که در مدیریت محیط‌زیست ملی و شهری نقش مهمی دارد و مهم‌ترین روش آن حفظ زیست‌گاه‌ها و تنوع زیست‌محیطی است.

عضو شورای شهر تهران زیست‌گاه های کشور را منابع تجدیدناپذیر و ارزشمند عنوان کرد و ادامه داد: این زیست‌گاه‌ها گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی را در خود جای داده‌اند و ما موظف هستیم که سطح حفاظت از این مناطق را ارتقا دهیم تا میزان تخریب، تعرض و شکار بی‌رویه را کاهش دهیم.

رییس سازمان محیط زیست در دولت اصلاحات ضمن اشاره به اجلاس اخیر سایتیس، خاطر نشان‌کرد: در این اجلاس نسبت به بهر‌برداری غیرمجاز از جنگل‌ها، ادامه روند کشتار میمون‌ها و فیل‌ها، تخریب محیط‌زیست و تنوع زیستی اعتراض‌های شدیدی شد که این انتقاد‌ها نشان‌دهنده این امر است که با وجود تلاش‌های فراوان همچنان شاهد مشکلات فراوانی در این زمینه هستیم.

ابتکار در رابطه با مشکلات محیط زیستی کشور، تصریح کرد: نگرانی اصلی ما در زمینه محیط زیست متوجه افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی، کاهش بارندگی و تغییرات آب و هوایی است ولی با توجه به این مشکلات، در سال‌های اخیر توجه و ملاحظات زیست محیطی کاهش داشته است و در همین سال‌ها آن توجهی که قانون برنامه چهارم در نظر گرفته بود همچون بحث شکار و صید غیرمجاز به جایی نرسید.

وی ادامه داد: در بحث شکار و صید غیر مجاز و همچنین بحث دریا‌ها نتوانتیم خوب عمل کنیم و حتی در بخش محیط زیست دریایی با افت شدید تنوع زیست محیطی روبه رو شدیم و این در حالی است که در قانون برنامه چهارم برای همین کنترل شکار غیرمجاز، مهار سلاح‌های غیرمجاز و مدیریت بحث سلاح در سطح کشور را پیش‌بینی کرده بودیم که این مسئله در گام اول با همکاری ستاد مشترک، دستگاه‌های نظامی و امنیتی رو به رو شد ولی متاسفانه ادامه پیدا نکرد و مهار شکار غیرمجاز که هدف گزاری شده بود اتفاق نیافتاد و موضوع به کلی فراموش شد.

ابتکار با بیان اینکه شکار غیرمجاز در سال‌های اخیر کاهشی نداشته است گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از مناطق مختلف کشور، وضعیت زیست‌گاه‌ها، جنگل‌ها، تالاب‌ها و مراتع نگران‌کننده است و این روند غیرقابل قبول همچنان ادامه دارد.

دبیر کمیته محیط زیست شورا ضمن اشاره به مصوبات شورای عالی محیط زیست درباره بهره‌برداری غیرمجاز از زیست‌گاه‌ها، افزود: مصوبات متعددی در این شورا تصویب شد و محور آخرین مصوبه این شورا در رابطه با جنگل‌ها، استاندارد‌ها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل بود و قرار بر این شد که هیچ‌گونه بهره‌برداری تجاری از جنگل‌ها صورت نگیرد.

وی ادامه داد: در پی این مصوبه بنا شد تا یک سری از شاخص‌ها به طور مستند تعریف شود و در چارچوب آن شاخص‌ها تکالیف اعیین شود تا لطمعه‌ای به جنگل‌ها وارد نشود ولی متاسفانه این مصوبات‌هم به جایی نرسیدند.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: بخش زیادی از ذخایر طبیعی و تنوع زیستی تجدیدناپذیر است و ما اگر گونه‌های ارزشمند جانوری و گیاهی خود را از دست بدهیم، نمی‌توانیم آن‌ها را بازسازی کنیم و اینگونه نیست که با مهندسی ژنتیک بتوان یک‌نژاد یا یک مجموعه را بازسازی کنیم.

وی افزود: کسی که مسائل جمعیت و حیات وحش را بررسی کرده باشد می‌داند که این فناوری‌ها به محیط زیست کمک‌های فراوانی کرده است ولی نمی‌تواند کمبود‌های آن را به طور کامل جبران کند، لذا ما موظف به حفاظت از داشته‌هایمان هستیم.

ابتکار آموزش عمومی و مردمی را بهترین روش در حفاظت از زیست‌گاه‌ها عنوان کرد و گفت: طرح مشارکت مردمی در حفاظت از پارک ملی خجیر یکی از طرح‌های موفق در امسال بود که سازمان محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست از طرح‌ها حمایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه طرح مشارکت مردمی باید از‌‌ همان سال ۸۵ شروع می‌شد و به مرحله سراسری می‌رسید، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده بود باید طرح مشارکت مردم در مناطق حفاظت شده، پیش‌تر اجرا می‌شد و این طرح را با همکاری سازمان محیط زیست و انجمن‌ها محیط زیستی نهادینه می‌کردیم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: خوشبختانه پس از مدت‌ها وقفه این طرح مشارکت مردمی با همت انجمن‌ها آغاز شده است که اتفاق بزرگی است و شورای شهر‌ها می‌بایست در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند‌، همانگونه که شورای شهر تهران در زمینه حفاظت از پارک سرخه‌حصار و خجیر از‌‌ همان ابتدا مصوبات متعددی را تنظیم کرد.

وی ادامه داد: شورای شهر تهران این دو پارک را متعلق به تهران دانست و با توجه به همین اصل در تلاش بود تا از هرگونه تخریب، دست‌اندازی، تغییر کاربری جلوگیری کند و هرسال از دستگاه‌ها مختلف اجرایی در این زمینه درخواست گزارش کرده است.