مبارزه گزينشي با تروريسم راه به جايي نخواهد برد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حدادعادل در آغاز جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي افزود: سالهاست كه تروريسم در جهان گسترش يافته و راه حلي براي آن پيدا نشده است.

وي ريشه تروريسم را "بي عدالتي" عنوان كرد و با بيان اينكه تروريسم را نمي توان با نوع ديگري از تروريسم پاسخ داد، گفت: عدالت مطلوب همه انسانها است و ربطي به نوع دين افراد ندارد و هر جا بي عدالتي باشد، بايد منتظر ظهور پديده هاي شومي چون تروريسم باشيم.

رييس مجلس شوراي اسلامي بر ريشه يابي علل تروريسم تاكيد كرد و اظهار داشت: عدالت اقتضا مي كند مبارزه با تروريسم گزينشي نباشد و براي تروريست ها تبعيض قائل نشد. تروريسم در عراق به همان اندازه بايد محكوم شود كه در انگلستان، آمريكا و اسپانيا محكوم شده است.

حداد عادل افزود: نمي شود دست تروريسم را در عراق و اروپا آزاد گذاشت و دولت هاي حامي آنها ادعاي مبارزه با تروريسم داشته باشند.

وي با اشاره به سالروز قتل عام مسلمانان در بوسني هرزگوين، بزرگترين تروريسم را تروريسم دولتي تحت حمايت قدرت هاي بزرگ در فلسطين دانست و متذكر شد تا زماني كه با تروريسم دولتي مبارزه نشود، تروريسم از بين نمي رود.

بنا بر اين گزارش ، رييس مجلس شوراي اسلامي در ابتداي سخنانش از پاسخ دكتر محمود احمدي نژاد به بيانيه پشتيباني نمايندگان ملت از آراي ملت و منتخب آنها خبر داد و گفت: رييس جمهور منتخب بعدازظهر امروز در پي دعوت هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه اي غير رسمي و غيرعلني در مجلس حضور خواهد يافت.