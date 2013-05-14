جلیل از چهره هاي موفق سوادآموزي باعث افزايش انگيزش ادامه تحصيل در افراد بيسواد مي شود

اكبر عظيمي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق بايد براساس شيوه نامه طرح نسبت به شناسايي چهره هاي موفق اقدام و ليست افراد مذكور را تا پايان خرداد ماه 92 به همراه مدارك و مستندات به استان ارسال کنند.

وي به اهداف اجرای اين طرح اشاره کرد و افزود: ارج نهادن به تلاش هاي صادقانه چهره هاي موفق سواد آموزي و معرفي آنان به افكار عمومي و مجامع بين المللي و عينيت بخشيدن به شعار خواستن توانستن است در راستاي ايجاد انگيزه براي گروه هاي هدف و سواد آموزان و محرومين از سواد از مهمترین این اهداف است.

معاون سواد آموزي اداره كل آموزش و پرورش كردستان ايجاد زمينه براي جلب مشاركت سازمان هاي غير دولتي در برنامه هاي سواد آموزي، معرفي محاسن و مزاياي با سواد شدن براي افراد محروم از نعمت سواد و نوسوادان، تشكيل بانك اطلاعات چهره هاي موفق و معرفي عملكرد سازمان از دیگر اهداف این طرح است.

عظیمی ادامه داد: افزايش انگيزش بيش از پيش افراد در راستای ادامه تحصيل، بهره گيري از نظر صاحب نظران و اساتيد آموزش ديده سواد آموزي و تمهيد مقدمات برگزاري همايش آتي چهره هاي موفق سواد آموزي در دي ماه 92 از مهمترين اهداف اين طرح است.

وی با بيان اينكه موفقيت هاي خاص چهره هاي سواد آموزي در چهار بخش علمي و فن آوري، اجتماعي و سياسي، فرهنگي و هنري و بخش توليدي و كارآفريني مورد ارزيابي قرار مي گيرد، یادآور شد: در بخش علمي و فن آوري كليه چهره هاي موفق سواد آموزي كه حائز مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته هاي فني و رياضي و در رشته هاي علوم انساني و تجربي حائز مدرك تحصيلي دكترا باشند و در بخش اجتماعي و سياسي نيز كليه چهره هاي موفق سواد آموزي كه داراي پست مديريتي در ارگان هاي دولتي و غير دولتي باشند مي توانند در اين طرح شركت کنند.

معاون سواد آموزي اداره كل آموزش و پرورش كردستان بیان کرد: در بخش فرهنگي هنري كليه چهره هاي موفق سواد آموزي كه موفق به تاليف و چاپ حداقل يك جلد كتاب شابك دار به نام خود و يا اينكه در بخش هنري آثاري ثبت شده ارائه کنند و در بخش توليدي و كار آفريني نيز كليه چهره هاي موفق سواد آموزي كه موفق به احداث و يا مديريت كارخانه و كارهاي بزرگ با بيش از 20 نفر كارگر شده اند مي توانند در اين طرح شركت کنند.

عظيمي گفت: افراد مي توانند برای كسب اطلاعات بيشتر و شركت در اين طرح به ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه و بخش سواد آموزي مراجعه کنند.