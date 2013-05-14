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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۲۱

نمایشگاه نشانه‌ها در نگارخانه حوزه هنری همدان گشایش یافت

نمایشگاه نشانه‌ها در نگارخانه حوزه هنری همدان گشایش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: نمایشگاهی از نشانه‌ها و طراحی بسته‌بندی در نگارخانه حوزه هنری همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان همدان صبح سه شنبه در آیین آغاز به کار این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 35 نشانه و 15 طرح بسته ‏بندی به روی دیوار رفته است.

حمیدرضا چتربحر افزود: این نمایشگاه منتخبی از آثار سارا رشادی است که در آن طراحی نشانه‌ها تجربه‌ای بصری و به صورتی نظام‏ مند است.

وی گفت: کار بسته ‏بندی نیز با وجودی که بر اساس متدهای عام انجام شده اما به سمت انتزاع حرکت داشته است.

چتربحر گفت: این نمایشگاه از 24 ارديبهشت ماه صبح ها و بعدازظهر ها به مدت یک هفته پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

کد مطلب 2054451

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