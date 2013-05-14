به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان همدان صبح سه شنبه در آیین آغاز به کار این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 35 نشانه و 15 طرح بسته ‏بندی به روی دیوار رفته است.

حمیدرضا چتربحر افزود: این نمایشگاه منتخبی از آثار سارا رشادی است که در آن طراحی نشانه‌ها تجربه‌ای بصری و به صورتی نظام‏ مند است.

وی گفت: کار بسته ‏بندی نیز با وجودی که بر اساس متدهای عام انجام شده اما به سمت انتزاع حرکت داشته است.

چتربحر گفت: این نمایشگاه از 24 ارديبهشت ماه صبح ها و بعدازظهر ها به مدت یک هفته پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.