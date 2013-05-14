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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۱۳

کاظم‌پور در گفتگو با مهر:

احداث خیابان‌های جدید در شهرضا نتایج ارزنده‌ای به همراه دارد

احداث خیابان‌های جدید در شهرضا نتایج ارزنده‌ای به همراه دارد

شهرضا- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی‌شهر شهرضا گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام گرفته طرح احداث پنج خیابان جدید در نقاط مختلف شهرضا با ترسیم اهداف گسترده و زیربنایی و با میزان پیشرفت مطلوب در مرحله اجرایی قرار گرفته است.

عبدالرسول کاظم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در راستای مناسب‌سازی و بهسازی معابر شهری از سوی مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا اتخاذ شد اما به لحاظ افزایش چندین برابری قیمت قیر، اجرایی شدن این امر مهم با مشکلاتی مواجه شده است.

وی ادامه داد: از آنجایی که در طول دوران گذشته شیب‌بندی و زیرساخت‌های لازم در معابر و خیابان‌های شهرضا به شکل مناسبی اجرایی نشده است در حال حاضر با بارش باران شاهد بروز وضعیت نامناسبی در برخی نقاط شهری هستیم که در آینده نزدیک باید نسبت به حل این مشکلات اقدام شود.

رئیس شورای اسلامی شهرضا مناسب سازی ورودی اداره‌ها و دستگاه‌های مختلف برای تردد معلولین را از مهم‌ترین مسایلی ذکر کرد که باید مد نظر مجموعه مسئولان باشد و افزود: اختصاص فضای مناسب برای تردد معلولین در سطح اداره‌ها و سازمان‌های مختلف از مهم‌ترین مسایلی است که انتظار داریم در سال جاری به شکل جدی محقق شود.

وی یادآور شد: اختصاص وسیله نقلیه اختصاصی برای معلولان از مهم‌ترین مصوبات شورای اسلامی شهرضا برای خدمت‌رسانی شایسته به این قشر از جامعه بوده است که با وجود مشکلاتی از قبیل کمبود بودجه انتظار داریم در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن این امر مهم باشیم.

کاظم‌پور با اشاره به اینکه وجود بافت‌های فرسوده همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات شهر شهرضا مطرح بوده است،بیان داشت: بر اساس همین دغدغه شهرداری شهرضا از دوسال گذشته به شکل جدی نسبت به احداث چند خیابان عظیم در سطح این مناطق اقدام کرده است که با اتمام عملیات اجرایی آنها تا پایان سال جاری شاهد دست یابی به اهداف بزرگی در این حوزه خواهیم بود.

وی گسترش فضای سبز شهری مبتنی‌بر مطالعات علمی را از دیگر برنامه‌های مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا دانست و تصریح کرد: هم اندیشی و مشاوره با مراکز پژوهشی و دانشگاهی در زمینه افزایش فضاهای سبز شهری از مهم‌ترین مسایلی است که در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 2054457

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