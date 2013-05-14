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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۲۸

تغییرات نرخ مبادلاتی ارزها توسط بانك مركزی

تغییرات نرخ مبادلاتی ارزها توسط بانك مركزی

بانك مركزی نرخ تمامی ارزها در مركز مبادلات ارزی برای عرضه در روز جاری (سه شنبه) را اعلام كرد كه براساس آن نرخ دلار و یورو افزایش و قیمت پوند کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مركزی امروز سه شنبه نرخ تمامی ارزها را در مركز مبادلات ارزی اعلام كرد كه بر این اساس نرخ مبادلاتی دلار و یورو را رشد و قیمت پوند را كاهش داده است.

نرخ هر دلار آمریكا در این مركز امروز 24 هزار و 768 ریال، هر پوند 37 هزار و 937 ریال و هر یورو 32 هزار و 237 ریال تعیین شده است.

بانک مركزی نرخ هر فرانک سوئیس را در مركز مبادلات ارزی 25 هزار و 988 ریال، كرون سوئد را 3 هزار و758 ریال، یوان چین را 4 هزار و 27 ریال، روپیه هند را 452 ریال، نرخ هر یكصد ین ژاپن 24 هزار و 400 ریال و هر یک هزار وون كره جنوبی را 22 هزار ریال اعلام كرد.

نرخ هر لیر تركیه امروز 13هزار و 692 ریال، هر روبل روسیه 791 ریال و نرخ ریال قطر 6 هزار و 802 ریال تعیین شده است.

کد مطلب 2054491

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