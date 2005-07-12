  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۰

مهم ترين دستاوردهاي اجتماعي دولت خاتمي در گفتگو با كارشناسان( 3)

تشكيل پارلمان هاي محلي ؛ بزرگترين دستاورد دولت خاتمي

تشكيل پارلمان هاي محلي ؛ بزرگترين دستاورد دولت خاتمي

رييس شوراي عالي استانهاي وزارت كشور، تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا را بزرگترين دستاورد خاتمي عنوان كرد.

منصور روشناسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دولت خاتمي را جاده صاف كن دولت آينده تشبيه كرد و گفت:  انتظار مي رود در راه تقويت پارلمان هاي محلي، گامهاي مستحكم تري برداشته شود.

وي افزود: تحقق شوراهاي اسلامي بعد از 16 سال انتظار، به نوبه خود از اهميت بسزايي برخوردار است كه نمي توان بي اعتنا از كنار آن عبور كرد.

رييس شوراي عالي استانها گفت: ايجاد شوراهاي اسلامي شهر و روستا باعث شد كه پل ارتباطي ميان مردم و دستگاههاي اجرايي برقرار شود و از همين رو انتظار مي رود كه با تقويت اين نهاد مردمي، بتوان در اين راه با سرعت بيشتري حركت كرد.

کد مطلب 205455

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها