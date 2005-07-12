تشكيل پارلمان هاي محلي ؛ بزرگترين دستاورد دولت خاتمي

منصور روشناسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دولت خاتمي را جاده صاف كن دولت آينده تشبيه كرد و گفت: انتظار مي رود در راه تقويت پارلمان هاي محلي، گامهاي مستحكم تري برداشته شود.

وي افزود: تحقق شوراهاي اسلامي بعد از 16 سال انتظار، به نوبه خود از اهميت بسزايي برخوردار است كه نمي توان بي اعتنا از كنار آن عبور كرد.

رييس شوراي عالي استانها گفت: ايجاد شوراهاي اسلامي شهر و روستا باعث شد كه پل ارتباطي ميان مردم و دستگاههاي اجرايي برقرار شود و از همين رو انتظار مي رود كه با تقويت اين نهاد مردمي، بتوان در اين راه با سرعت بيشتري حركت كرد.