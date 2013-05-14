کارشکنی آمریکا در امور سازمان ملل/ریاست ایران بر نشست خلع سلاح را قبول نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کنفرانس آتی خلع سلاح از تاریخ 27 می تا 23 ژوئن در ژنو به ریاست ایران برگرار می شود.

کشورهای غربی از جمله آمریکا که نگران افشاگری ایران و حمایت خود از تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی هستند در حال اشکال تراشی در مسیر برگزاری این کنفرانس هستند. در همین رابطه "ارین پلتون" سخنگوی نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده که این کشور در نشستی که ریاست آن برعهده ایران باشد شرکت نمی کند.

پلتون در ادامه به تحریم های شورای امنیت علیه ایران اشاره کرد و گفت : چگونه ممکن است کشوی که خود به دلیل فعالیت هسته ای باتحریم های بین المللی روبرو است می تواند رئیس کنفرانس خلع سلاح باشد؟

آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان زاردخانه هسته ای در جهان به رغم وعده های متعدد اقدامی در کاهش آنها انجام نداده و نگران آن است که در نشست اخیر مشکلی از این بابت برای واشنگتن پیش بیاید.

65 عضو سازمان ملل متحد که در کنفرانس خلع سلاح حضور دارند هر یک به ترتیب حروف الفبا ریاست این کنفرانس را برعهده می گیرند و بر این اساس ریاست کنفرانس سال جاری بر عهده ایران است.

فاکس نیوز در این رابطه می‌نویسد، به رغم اتهام زنی‌ های موجود و ادعاها درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ ای، این کشور اواخر ماه جاری میلادی، ریاست یک کنفرانس مربوط به خلع سلاح را که تحت نظر سازمان ملل برگزار می‌ شود، بر عهده خواهد داشت. این مجمع که 65 کشور در آن عضویت دارند، ریاست خود را ‌‌دوره ای انتخاب می‌کند. یکی از وظایف این مجمع، مذاکره درباره قوانین بین‌ المللی سلاح‌ های بیولوژیک و شیمیایی است.

فاکس نیوز می‌نویسد، انتخاب ایران به ریاست این کنفرانس، با مخالفت برخی کشورهای غربی رو بر و شده است.

نخستين كنفرانس خلع سلاح در سال 1932 تحت سرپرستي جامعۀ ملل سابق در ژنو تشكيل شد. در اين كنفرانس شصت كشور شركت داشتند، ولي مذاكرات آن پس از قريب دو سال بي‌ نتيجه ماند و آلمان كه پس از روي كار آمدن هيتلر در سال 1933 از اين كنفرانس خارج شده بود، زمينه را براي آغاز خونبارترين جنگ‌ هاي تاريخ فراهم ساخت. پس از پايان جنگ دوم جهاني فعاليت كنفرانس خلع سلاح تحت نظارت سازمان ملل متحد از سرگرفته شد، ولي رقابت شديد تسليحاتي بين آمريكا و شوروي و ادامۀ جنگ‌هاي محلي در نقاط مختلف جهان عملاً از پيشرفت كار اين كنفرانس جلوگيري، به عمل آورد.

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عبدالحمید بیاتی