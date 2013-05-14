رونمایی از 5 دستاورد جدید وزارت دفاع در سالروز سوم خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، هفته آينده در آستانه ولادت با سعادت حضرت امام علي(ع) و سالروز حماسه فتح خرمشهر طي مراسم ويژه‌اي پنجمين جشنواره جوان سرباز با ميزباني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سالن همايش‌هاي برج ميلاد برگزار مي‌شود.



در مراسم پنجمين جشنواره جوان سرباز كه با حضور مقامات ارشد لشكري و كشوري برگزار مي‌شود مجموعاً 33 نفر از سربازان نمونه ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران معرفي و از آنان تجليل بعمل خواهد آمد.

در اين مراسم همچنين 5 دستاورد جديد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح رونمايي مي‌شود.

گفتني است سربازان نمونه پنجمين جشنواره سرباز براساس محورهاي:سرباز دفاع، امنيت و اقتدار ملي؛ سرباز ايثارگري و فداكاري ( شهيد و جانباز)؛ سرباز وظيفه شناسي و اقدام برجسته؛سرباز امور فرهنگي، هنري و تبليغات؛ سرباز خلاقيت و فناوري؛ سرباز ورزش و تربيت بدني؛ سرباز نظم و انضباط اجتماعي؛سرباز دينداري و بصيرت؛سرباز مسئوليت‌پذيري و خانواده؛سرباز سازندگي و تفكر بسيجي؛ انتخاب شده‌اند.



























































































































