برگزاري دوره هاي آموزش خانواده از مهمترين برنامه هاي اداره تبليغات اسلامي گناباد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام محمدرضا رحماني صبح سه شنبه در جمع استادان آموزش خانواده كه در محل مسجد جوادالائمه روشناوند برگزار شد، اظهار كرد: ابزارهاي ارتباطي امروزه به گونه اي هستند که در بطن زندگي ما قرار گرفته اند و ناخواسته تربيت را به سويي سوق مي دهند که ممکن است چيزي غير از فرهنگ خودي باشد.

رئيس اداره تبليغات اسلامي گناباد افزود: گسترش تکنولوژي هاي جديد امروزه فرزندان ما را در شرايط پيچيده تربيتي قرار داده و گسترش روز افزون اينترنت چالش هاي فرهنگ خودي و بيگانه را به ميان کشيده است.

رحماني گفت: همه والدين بايد احساس مسئوليت زيادي را مد نظر قرار دهيم چراكه اگر ما آگاهانه و فعالانه حرکت نکنيم شاهد بحرانهاي روحي و رواني زيادي در فرزندانمان خواهيم شد و برگزاري دوره هاي آموزش خانواده و تربيت فرزند در اين راستا است.

وي تصريح كرد: با توجه به شرايط اجتماعي امروزه ما شاهد تحولات حيرت آور جوامع انساني در ابعاد مختلف هستيم که باعث شده فرزندان ما خارج از تصميم و اراده ما تربيت بشوند.