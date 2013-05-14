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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

حجت الاسلام رحماني:

برگزاري دوره هاي آموزش خانواده از مهمترين برنامه هاي اداره تبليغات اسلامي گناباد است

برگزاري دوره هاي آموزش خانواده از مهمترين برنامه هاي اداره تبليغات اسلامي گناباد است

گناباد - خبرگزاري مهر: رئيس اداره تبليغات اسلامي گناباد گفت: برگزاري دوره هاي آموزش خانواده يکي از مهمترين برنامه هاي اداره تبليغات اسلامي اين شهرستان در سال جاري است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا رحماني صبح سه شنبه در جمع استادان آموزش خانواده كه در محل مسجد جوادالائمه روشناوند برگزار شد، اظهار كرد: ابزارهاي ارتباطي امروزه به گونه اي هستند که در بطن زندگي ما قرار گرفته اند و ناخواسته تربيت را به سويي سوق مي دهند که ممکن است چيزي غير از فرهنگ خودي باشد.

رئيس اداره تبليغات اسلامي گناباد افزود: گسترش تکنولوژي هاي جديد امروزه فرزندان ما را در شرايط پيچيده تربيتي قرار داده و گسترش روز افزون اينترنت چالش هاي فرهنگ خودي و بيگانه را به ميان کشيده است.

رحماني گفت: همه والدين بايد احساس مسئوليت زيادي را مد نظر قرار دهيم چراكه اگر ما آگاهانه و فعالانه حرکت نکنيم شاهد بحرانهاي روحي و رواني زيادي در فرزندانمان خواهيم شد و برگزاري دوره هاي آموزش خانواده و تربيت فرزند در اين راستا است.

وي تصريح كرد: با توجه به شرايط اجتماعي امروزه ما شاهد تحولات حيرت آور جوامع انساني در ابعاد مختلف هستيم که باعث شده فرزندان ما خارج از تصميم و اراده ما تربيت بشوند.

 

کد مطلب 2054705

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