خودسازی در زمینه فکری باعث هم افزایی در برابر توطئه دشمنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح سه شنبه در گردهمایی بسیجیان، جانبازان، ایثارگران و آزادگان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق در شاهرود اظهار داشت: تحقق اهداف تعیین شده در افق 1404 وظیفه ای است که بر دوش کلیه دستگاه ها است تا با استفاده از تمامی ظرفیت های خود در این جهت گام بر دارند.

وی گفت: ایجاد روحیه وقار و همدلی، جایگزینی رقابت ناسالم با رقابت سالم و مشارکت فعال کارکنان در تمامی عرصه ها از جمله اهداف کلان بسیج است.

فرمانده بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به مناسبت های انقلابی فراوان در خرداد ماه، تاکید کرد: ما در برابر خون شهدا و امام شهدا مسئول هستیم و نیاز است با هوشیاری و درایت از این ثمره گران بها حفاظت کنیم.

حیدری در خاتمه گفت: با حضور پرشور مردم در تمامی عرصه ها اندیشه های باطل استکبار جهانی را به یاس و ناامیدی تبدیل کرده و فضیلت های انقلاب را در تمامی عرصه ها جاری خواهیم کرد.

