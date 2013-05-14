نمایشگاه خدمات دولت الکترونیک در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه خدمات دولت الکترونیک با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران کل ادارات استان در سنندج برپا شد.

مدیرکل ارتباطات، فن آوری و اطلاعات استان کردستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: غرفه های این نمایشگاه شامل خدمات پست، پست بانک، شرکت زیرساخت، پلیس فتا، مخابرات، دفاتر پیشخوان دولت، سازمان نظام صنفی رایانه ای، رایتل و ایرانسل است.

سعدی امیری اظهار داشت: این غرفه ها نسبت به خدمات الکترونیکی خود و آشنایی عمومی به ویژه نسل جوان خدمات ویژه ای ارائه می دهند.

وی افزود: سعی بر آن شده است که اکثر شرکت های تابعه وزارت خانه IT خدمات خود را به صورت آنلاین مانند تجارت الکترونیک، ره گیری مرسولات پستی، تمر شخصی، کارت پستال الکترونیک، پست یافته IPS و مرسولات خارجی ارائه دهند.

مدیرکل ارتباطات، فن آوری و اطلاعات استان کردستان بیان کرد: انتظار می رود این نمایشگاه بتواند در ارتقاء سطح آگاهی عمومی به خدمات الکترونیکی و نحوه استفاده شهروندان از دولت الکترونیک موثر باشد.

اين نمايشگاه از امروز به مدت يك هفته در نگارخانه ارشاد اسلامي در خيابان فردوسي سنندج برپاست و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر آماده پذيرايي از مردم است.