افتتاح 337 پروژه با اعتبار 444 میلیارد ریال در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین افتخاری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تبریک روز جهانی مخابرات اظهار داشت: رسانه‌های نقش بسیار مهمی در انعکاس واقعیات دارند و قلم خبرنگاران می تواند توشه بزرگی برای آخرت آنها مهیا سازد.

وی به شعار روز جهانی مخابرات اشاره کرد و بیان داشت: شعار امسال روز جهانی مخابرات، "امنیت جاده‌ها با فناوری اطلاعات و ارتباطات" است که باید فرهنگ استفاده از فناوری‌ها را در هنگام مطرح و ترویج دهیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر ادامه داد: در برخی موارد شاهدیم که استفاده بی‌موقع از برخی فناوری‌ها توسط رانندگان باعث می‌شود تا خسارت‌های جبران ناپذیری به رانندگان وارد شود و افراد مختلفی از این طریق آسیب می‌بینند و در قالب این شعار باید خودروهای ما آنگونه به فناوری مجهز شوند که شاهد کاهش ضرر و زیان‌های اینچنینی باشیم.

وی به برخی از طرح‌های شرکت مخابرات استان بوشهر اشاره کرد و افزود: 337 پروژه با اعتبار 444 میلیارد ریال در استان بوشهر آماده افتتاح است که برخی از این پروژه‌ها در حال بهره‌برداری است و آئین رسمی افتتاح آنها با حضور مسئولان برگزار خواهد شد.

افتخاری اضافه کرد: نصب و راه‌اندازی سوئیچ 900 هزار شماره‌ای MSC، نصب و راه‌اندازی مرکز نگهداری مراکز شهری، دستگاه نشانگر خرابی تلفن در داخل ساختمان، توسعه سیستم‌های رادیویی مخابراتی، نصب و راه‌اندازی BTSهای روستایی، لاین و ماکس نوری، پروژه‌های مکانیزاسیون، پروژه‌های ساختمانی، فیبر نوری و تجهیزات دیتا از جمله این پروژه‌ها است.

وی به پروژه فلات‌سازی تلفن‌های ثابت استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با اجرای این پروژه، اهالی همه مناطق استان بوشهر برای ارتباط با تلفن‌های ثابت با دیگر شهرهای استان نیازی به گرفتن پیش‌شماره ندارند و هزینه ارتباط نیز به صورت تلفن درون‌شهری محاسبه می‌شود.

افتخاری به مشکلات ارتباطی مردم جزیره خارک اشاره کرد و گفت: برخی از مردم این جزیره از مشکل فایلینگ و قطع ارتباط خود گلایه داشتند که با نصب دکل و دستگاه‌های رادیویی مربوطه، مشکل حل شد.

وی به مشکلات ناشی از سرقت برخی از تجهیزات مخابراتی در منطقه پشت‌پر دشتستان اشاره کرد و افزود: با نصب سیستم جی‌اس‌ام روستایی در این منطقه مشکل حل شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 851 هزار مشترک تلفن همراه در استان بوشهر داریم و بیش از 98 درصد نقاط استان بوشهر تحت پوشش آنتن‌دهی همراه اول قرار دارند.

وی با بیان اینکه بوشهر سومین استان کشور از زمین ارائه دیتا است، اضافه کرد: در زمینه ارزیابی مشترکین تلفن همراه نیز سومین استان کشور هستیم.

افتخاری به برخی دیگر از خدمات ارائه شده توسط مخابرات استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: بیش از 700 کیلومتر فیبرنوری هم‌مسیری در استان بوشهر اجرا شده است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر جزو هشت استان برتر کشور در زمینه واگذاری اینترنت پرسرعت به مشترکین است، تصریح کرد: 16 هزار مشترک اینترنت پرسرعت در استان داریم.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهرهمچنین به برخی از اقدامات صورت گرفته در راستای کمک به زلزله زدگان شهرستان دشتی اشاره کرد و بیان داشت: از همان اولین ساعات زلزله در منطقه حضور یافتیم و با دوبرابر کردن ظرفیت شبکه‌های ارتباطی زمینه ارتباط بهتر را مهیا ساختیم و با توزیع تلفن‌های همراه رایگان و همچنین راه‌اندازی تلفن‌های ثابت رایگان، به کمک زلزله‌زدگان شتافتیم.