به گزارش خبرنگار مهر، همايش انتخاب اصلح ويژه يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری پیش از ظهر سه شنبه در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به نامگذاری سال 92 به عنوان سال(حماسه سياسی، حماسه اقتصادی) شرايط را بسيار ظريف و مهم عنوان کرد و گفت: سال 1392 سال سرنوشت سازی هم در بعد سياسی و هم در بعد اقتصادی است.

تقی رياحی با اشاره به اينکه در سال گذشته نظام سلامت مصون از اتفاقات نبود گفت به لطف و ياری خداوند متعال و همدلی و لطف مردم عزيز و کارکنان نظام سلامت توانستيم خدمات حوزه سلامت را با کمترين آسيب به مردم ارائه دهيم

وی با اشاره به سهيم بودن مردم در خلق حماسه سياسی در سال جاری بيان کرد: نظام سلامت نظام بسيار وسيع و بزرگی است و کارکنان آن ،حوزه وسعيی را در سطح استان تشکيل می دهند اميدوارم با استفاده از حداکثر توانمندی و استفاده از تمام ظرفيت کارکنان و اساتيد و دانشجويان بتوانيم بستر لازم را برای خلق حماسه سياسی فراهم سازيم.

تقدیر از سه عکاس نوجوان گنبدی در مسابقه عکس تهران

آثار عکاسی سه نفر از اعضای مرکز فرهنگی هنری شماره 2 گنبد به نمایشگاه عکس تهران راه یافت و مورد تقدیر قرار گرفت.

فاطمه رحیم زاده ومینا احمدی سه عضو نوجوان برگزیده مرکز شماره 2 گنبد کاووس در مسابقه عکس تهران هستند. که آثارشان به عنوان عکس راه یافته به نمایشگاه در چهارمین مسابقه عکس کودک ونوجوان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان تهران انتخاب شد.

این مسابقه با موضوع ویژه مشاغل وموضوع آزاد فراخوان شده بوده است.

برگزاري جلسه کميته نظارت فني استان در شهرستان مينودشت

جلسه کميته نظارت فني استان گلستان که در محل سد نرم آب وچهل چاي اين شهرستان برگزار شد و وضعيت جابجايي روستا هاي جنگلده بالا وپايين مورد بررسي قرار گرفت.

مصیب عنابستانی فرماندار مينودشت تاکيد کرد: مشکلات پنج روستا به خصوص جنگلده بالا و پايين مرتفع و هر چه سريعتر اقدامات اوليه جابجايي مهيا شود.

در اين جلسه مقرر گرديد که سپا سد تا پايان شهريور سال 92 خانه بهداشت روستا را در محل جديد احداث کند وادارات برق و آبفار نيز نسبت به طراحي نقشه تا دو هفته آينده از 22 ارديبهشت سال جاري به بعد اقدام و نتيجه به استانداري اعلام شود.

وحدت و يکپارچگي مردم استان مثال زدني است

معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار گلستان گفت : با توجه به اينکه در استان از تنوع قومي برخورداريم و به نوعي گلستان رنگين کماني از اقوام ايراني را در خود جاي داده است ، اما وحدت و يکپارچگي مثال زدني ، در بين مردم استان وجود دارد.

عليرضا جمشيدي در جمع دانشجويان دکتري فرماندهي ستاد ارتش جمهوري اسلامي (دافوس) افزود : آنچه که باعث شده است تا مردم استان صميمانه و برادرانه در کنار هم زندگي کنند ويژگي ولايتمداري و زندگي کردن در سايه ولايت فقيه است.

وي ادامه داد : با توجه به ترکيب جمعيتي در استان گلستان، مسئوليتها به تناسب توزيع شده است و همه قوميتها در مناصب حضور دارند، همچنين در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا هم شاهد ترکيب قوميتي هستيم و اين افراد با نگاه دلسوزانه و برادرانه در کنار يکديگر به رسالت خدمت رساني خود مشغولند.