111 شعبه اخذ رای در آق قلا مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: اين تعداد شعب شامل شعبه‌هاي اخذ راي ثابت و سيار است که حدود دو هزار و 500 نفر عوامل اجرايي، نظارت و بازرسي در برگزاري انتخابات همکاري خواهند کرد.

فرماندار شهرستان آق قلا، انتخابات را از مهمترين عرصه‌هاي حماسه سياسي برشمرد و گفت: برگزاري يک انتخابات باشکوه مي‎تواند گام مهمي در رشد و توسعه کشور چه در داخل و چه در عرصه بين‌المللي باشد.

کر گفت: مردم شهرستان در روز انتخابات با حضوري حداکثري برگ زرين ديگري در تاريخ افتخارات اين شهرستان همانند انتخابات گذشته به ثبت خواهند رساند و با حضور حداکثري خود پايبندي خودرا به خون شهدا، آرمان هاي امام راحل و منويات مقام معظم رهبري اثبات خواهند كرد.

وي اضافه کرد: مردم ولايت مدار ايران اسلامي در انتخابات آتي رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا با حضور حماسي و گسترده خود در پاي صندوق‌هاي راي، حماسه ديگري بر حماسه‌هاي خود خواهند افزود و موجب اقتدار و افتخار بيش از پيش کشور در عرصه جهاني خواهند شد.

کر با بيان اينکه مردم کشور حماسه‌سازان سال حماسه اقتصادي، حماسه سياسي هستند، تصريح کرد: نقش مردم در تحولات سال جاري بسيار مهم و تاثيرگذار است، برهمين اساس بايد بصيرت، هوشياري و آگاهي خود را بيش از پيش ارتقا دهند.

فرماندار شهرستان آق قلا خاطرنشان کرد: حضور حماسي و باشکوه مردم در انتخابات مي‎تواند نقشه‌ها و تبليغات رواني دشمن را خنثي کند و از اين طريق مانع دست‌يابي دشمن به نقشه‌هاي شوم شوند.

وي در ادامه سخنانش بصيرت افزايي ،داشتن خلوص نيت ، لحظه شناسي و ولايت مداري را مهمترين مولفه هاي لازم تحقق حماسه عنوان کرد و افزود: انتخاب اصلح در جاي جاي کلام رهبري مشخص است، بنابراين با نصب العين قراردادن بيانات مقام معظم رهبري که پايه و اساس توسعه کشور است انشاء الله حماسه ساز خواهيم شد.

کر در ادامه از آمادگي کامل اين شهرستان براي برگزاري انتخابات خبر داد و گفت: تمام موارد لازم براي برگزاري يک انتخابات پرشور و باشکوه در اين شهرستان آماده و مهيا شده است.