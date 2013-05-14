مجتبي طاهري محمودي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح ساختمان جديد مركز رشد و پارك علم و فناوري دامغان در تیر ماه سالجاری اظهار داشت: عمليات ساختماني و احداث اين مركز در 15 فروردين سال گذشته در دو طبقه و با مساحتي حدود دو هزار و 748 متر مربع آغاز شد.

وي اضافه كرد: كار واگذاري زمين براي احداث اين مركز در پائيز سال 90 با دو سال پيگيري مستمر انجام شد.

معاون پشتيباني پارك علم و فناوري استان سمنان افزود: افزايش قيمت ها در شهريور سال گذشته منجر به كند شدن عمليات اجرايي ساخت مركز رشد و پارك علم و فناوري دامغان شده بود اما با تلاش و پيگيري هاي انجام شده اين عمليات رشد خوبي را پيش گرفت و تعطيل نشد که اميدواريم با برنامه ريزي هاي انجام شده در تير ماه امسال افتتاح شود.

طاهری محمودی در خاتمه با اشاره به اینکه پاركهای علم و فناوري به عنوان يكي از مراكز مهم و اساسي در رشد و توسعه علمی و فناوري منطقه مورد توجه دولت است گفت: اميدواريم با تقويت اين مراكز بتوانيم خدمات خوبي را به جامعه علمي و آموزشي استان ارائه دهیم.

