به گزارش خبرنگار مهر، عباس عظيمي صبح سه شنبه درحاشيه راه‌اندازي بخش گفتاردرماني در بيمارستان‌هاي دکتر شيخ،امام‌رضا(ع)،قائم(عج) و ابن‌سينا، گفت: تکلم يکي از معضلاتي است که در جمعيت ما روز بروز افزايش مي‌يابد و راه‌اندازي اين بخش‌ در بيمارستانهاي مشهد حايزاهميت است.

پذيرش دانشجو دکتري بينايي‌سنجي

وي گفت: رشته بينايي‌سنجي در دو مقطع کارشناسي‌ و کارشناسي ارشد آموزش داده مي‌شود و راه‌اندازي مقطع دکتراي اين رشته هم سال گذشته به تصويب رسيد و از مهرماه سال جاري پذيرش دانشجو خواهيم داشت.

عظيمي با اشاره به اينكه مشهد انديشمنداني با شهره جهاني در اين رشته دارد عنوان كرد: رشته بينايي‌سنجي جزو رشته‌هاي مهم و اثرگذار در نظام سلامت کشور است و خراسان‌رضوي از قطب‌هاي اپتومتري کشور محسوب مي‌شود.

فيزيوتراپي جزو رشته‌هاي مهم خدمات بهداشتي و درماني کشور است

رییس دانشكده پیراپزشكی دانشگاه علوم‌پزشكی مشهد بيان كرد: فيزيوتراپي جزو رشته‌هاي مهم خدمات بهداشتي و درماني کشور است وخدماتش را در جهت پيشگيري از گسترش ناتواني، تغيير در عملکرد جسماني و وضعيت بهداشتي ارايه مي كند.

وي يادآور شد: بسيار اثرگذار است و کاربردهاي وسيعي دارد و اگر بتوانيم اين رشته را بطور کامل در سطح کشور گسترش دهيم حتي مي‌توانيم در مناسبت‌هاي ورزشي افتخاراتي را کسب کنيم.

عظيمي همچنين در رابطه با گروه تکنولوژي راديولوژي با بيان اين که اين گروه با چشم‌انداز کاملي در حال تدوين برنامه‌هايشان است افزود: بطور کلي فراگيري تصويربرداري پزشکي را در دستور کار قرار داده‌ايم و از روش‌هاي ساده و پيشرفته تصويربرداري مانند سي‌تي‌اسکن، ام‌آرآي و پرتودرماني استفاده مي‌کنيم.

وي گفت: با توجه به مشکلات و معضلاتي که براي بشر امروز در رابطه با مسايل پزشکي بوجود آمده است، ترويج تفکر آموزش مادام‌العمر و آينده‌نگر مورد توجه است.

عظيمي به نوآوري‌هاي گروه تکنولوژي راديولوژي اشاره كرد و بيان کرد: استفاده از دستگاه فانتوم که بدن کامل انسان در اين دستگاه نشان داده مي‌شود و تمام تصويربرداري کامل انسان بدون برخورداري از انسان واقعي روي اين دستگاه صورت مي‌گيرد و بسيار حايزاهميت است.

اميدوارم رشته مدارک پزشکي را در دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد به مرکزيت برسانيم

وي ابرازاميدواري کرد كه درباره رشته مدارک پزشکي و فناوري اطلاعات سلامت با سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و همت اساتيد، اين رشته در ناحيه شرق کشور در دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد به مرکزيت برسد و به اين ترتيب کمک بسيار مهمي به نظام سلامت مي‌شود.

وي گفت: اين دانشکده 886 دانشجو دارد که يک هفتم دانشجويان علوم‌پزشکي مشهد را شامل مي‌شود و هر شش رشته‌اي آموزشي در اين دانشکده خدماتشان درجامعه ملموس است و جزو شاخص‌هاي مهم نظام سلامت در کشور هستند.